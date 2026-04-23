Сочи вошел в топ-10 популярных направлений на майские праздники

Сочи вошел в десятку наиболее востребованных туристических направлений России на период майских праздников 2026 года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса бронирования отелей «Отелло», подготовленного на основе обезличенной информации о размещениях с 30 апреля по 11 мая.

Согласно представленным данным, средний чек за одну ночь в гостиницах по ключевым туристическим направлениям страны увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом Сочи занял одно из мест в топ-10 по популярности у путешественников, продемонстрировав устойчивый спрос со стороны туристов, пишет ТАСС.

В числе лидеров рейтинга — Санкт-Петербург, Москва и Казань. Также в десятку вошли Нижний Новгород, Калининград, федеральная территория Сириус, Эсто-Садок, Владивосток и Екатеринбург. Средняя стоимость проживания в Сочи на майские праздники составляет около 8,6 тыс. руб. за ночь, что соответствует уровню других востребованных направлений.

По сравнению с предыдущим годом структура спроса изменилась: в 2026 году Сочи и Калининград вошли в топ-10, вытеснив из него Новосибирск и Адлер. Эксперты отмечают, что рост популярности внутренних направлений сохраняется, несмотря на общее замедление динамики по сравнению с предыдущими годами. Существенный вклад в это вносят ограниченные возможности зарубежных поездок, а также развитие инфраструктуры и сервиса в российских туристических центрах.

В то же время сохраняется сегмент доступных направлений. Наиболее бюджетными городами для размещения остаются Барнаул, Благовещенск, Томск, Иркутск и Красноярск, где стоимость проживания не превышает 5 тыс. руб. за ночь. В ряде других городов, включая Новосибирск, Екатеринбург и Пятигорск, средний чек составляет до 6 тыс. руб.

Отдельные направления демонстрируют значительный рост интереса. Так, наибольшую динамику показали Кисловодск, Зеленоградск, Светлогорск, Смоленск и Ярославль, где число бронирований увеличилось на 80–90%. Также вырос спрос на поездки в Казань, Нижний Новгород и Калининград.

Мария Удовик