Кузбасское «Междуречье» не смогло оспорить дарение доли в МП «Суходол»

Арбитражный суд Приморского края на заседании 21 апреля отказал АО «Междуречье» (ведет добычу угля в кузбасском Междуреченске, входит в «Новую горную управляющую компанию») в иске к предпринимателю Владимиру Гридину и его сыну Андрею о признании недействительным договора дарения доли в уставном капитале ООО «Морской порт "Суходол"». Об этом говорится в картотеке арбитражных дел, при этом сам судебный акт не публикуется в связи с закрытым характером разбирательства.

Иск «Междуречья» был направлен в суд в сентябре 2025 года. В качестве третьего лица без самостоятельных требований суд привлек ООО «Морской порт "Суходол"». С декабря по ходатайству истца рассмотрение дела шло в закрытом режиме.

В декабре 2012 года АО «Холдинговая компания "СДС-Уголь"» (входит в холдинг СДС) учредило ООО «Морской порт "Суходол"» для строительства угольного терминала на юге Приморского края. В декабре 2023 года он начал свою работу. На тот момент по 25,1% долей компании было у основателей холдинга СДС Владимира Гридина и Михаила Федяева, 25,01% — у АО «Междуречье» и 24,79% — у московского АО «Центр развития портовой инфраструктуры». Сейчас данные об участниках закрыты. В связи с расследованием аварии на шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года в отношении Владимира Гридина как члена совета директоров ХК «СДС-Уголь» началось отдельное уголовное преследование, и он был объявлен в розыск. Затем заочно арестован.

Игорь Лавренков, Кемерово