Кемеровская компания оспаривает сделку дарения доли «Морской порт "Суходол"»

Арбитражный суд Приморского края принял иск кемеровского АО «Междуречье» (управляющая компания ООО «Новая горная управляющая компания») о признании сделки дарения доли в уставном капитале ООО «Морской порт "Суходол"» (Приморский край) недействительной. Заявление поступило 19 сентября, предварительное судебное заседание назначено на 28 октября. В качестве ответчиков указаны Владимир Гридин, а также Андрей Владимирович Гридин.

По данным ЕГРЮЛ на 29 января 2025 года, 25,01% порта принадлежали АО «Междуречье», 24,79% — АО «Центр развития портовой инфраструктуры», и по 25,1% — Михаилу Федяеву и Андрею Гридину. В настоящее время информация о владельцах порта скрыта.

В сентябре 2024 года в морском порту «Суходол» введен в работу угольный терминал. Проектная мощность перевалки комплекса составляет 12 млн т с возможностью последующего увеличения до 20 млн т в год.

АО «Междуречье» зарегистрировано в Междуреченске (Кузбасс) в мае 1999 года. Компания ведет деятельность в сфере добычи коксующегося угля открытым способом. Заявленный компанией объем добычи — 10 млн т угля в год. По данным портала Rusprofile, выручка предприятия в 2024 году составила 45 млрд руб., чистая прибыль — 18 млрд руб.

Лолита Белова