Над Севастополем сбили 15 воздушных целей

В ночь на 23 апреля над территорией Севастополя военные отразили 15 воздушных целей. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Согласно информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Жителей и гостей территории предупреждают, что при обнаружении опасных объектов необходимо звонить по номеру 112.

Михаил Развожаев просит граждан доверять только проверенной информации.

