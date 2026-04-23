Главные новости к утру 23 апреля

Дроны атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске Самарской области. Из-за падения обломков БПЛА погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов занял первое место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его капитал оценили в $37 млрд. Это первый случай, когда состояние российского бизнесмена преодолело порог в $30 млрд

Дмитрий Песков объяснил остановку прокачки казахстанской нефти в ФРГ «техническими моментами».

Министерство обороны Германии обнародовало стратегию развития вооруженных сил. Согласно документам, ФРГ намерена создать самую сильную армию в Европе к 2039 году.

Дональд Трамп продлил срок перемирия с Ираном до 26 апреля, сообщает Ynet со ссылкой на источники.

Глава ВМС США Джон Фелан ушел в отставку, сообщили в Пентагоне. Axios сообщило, что глава ведомства Пит Хегсет был недоволен уволенным министром.

Пентагон оценил срок разминирования Ормузского пролива в полгода, сообщает WP со ссылкой на источники.