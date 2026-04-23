Axios сообщило о неприязни Хегсета к уволенному главе ВМС США

Глава Пентагона Пит Хегсет был недоволен уволенным сегодня министром военно-морских сил Джоном Феланом, сообщает Axios со ссылкой на источник. Он считал, что руководитель флота слишком много общался с президентом США Дональдом Трампом и таким образом нарушал цепочку командования. Вместе с тем, по словам собеседника издания, господа Хегсет и Фелан друг с другом попросту «не ладили».

«Фелан не понимал, что он здесь не босс. Его работа — выполнять отданные приказы, а не действовать по собственному усмотрению»,— цитирует издание одного из своих источников.

Axios пишет, что у бывшего руководителя ВМС и Дональда Трампа, резиденции которых находятся по соседству в городке Палм-Бич, хорошие отношения. Издание указывает, что они даже переписывались друг с другом по поводу ржавчины на военных кораблях.

Уход Джона Фелана в отставку произошел в момент морского противостояния с Ираном, и новость о его увольнении многих застала врасплох. За две недели до этого господин Хегсет снял с должности руководителя штаба армии генерала Рэнди Джорджа и двух других военачальников. Сообщалось о трениях главы Пентагона с министром армии Дэном Дрисколлом. «Разница между Феланом и Дрисколлом в том, что Дрисколл отлично справляется с трансформацией армии. И он человек Вэнса (вице-президента США.— "Ъ"). Про Фелана нельзя сказать ни того, ни другого»,— сказал собеседник Axios.

Господин Фелан — финансист по профессии, а не военнослужащий. Дональд Трамп выдвинул его на пост министра ВМС в ноябре 2024 года, Сенат утвердил кандидатуру в марте 2025-го. О его увольнении Пентагоне сообщил сегодня. Временно исполняющим обязанности министра станет заместитель господина Фелана — Ханг Као.