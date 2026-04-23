Глава ВМС США ушел в отставку

Пентагон сообщил об отставке Джона Фелана с поста министра военно-морских сил (ВМС). Временно исполняющим обязанности министра станет первый заместитель господина Фелана — Ханг Као, написал представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети Х. В военном ведомстве поблагодарили экс-министра за работу.

Джон Фелан — не военнослужащий. Он бизнесмен, сооснователь нескольких инвестиционных компаний. Хотя министр военно-морских сил США — это гражданская должность, господин Фелан был первым руководителем ВМС с 2006 года, у которого не было военного опыта, отмечало Associated Press. Тем не менее, президент США Дональд Трамп хотел видеть господина Фелана на этой должности, и Сенат утвердил его на пост в марте 2025-го.

Министр ВМС США отвечает за распределение бюджета, закупку и строительство кораблей, а также организацию обучения и набора личного состава. Министры видов вооруженных сил США (руководители армии, авиации, флота) не входят в кабинет президента и подчиняются министру обороны.