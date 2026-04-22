Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об аварийном доме в Невинномысске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Ставропольскому краю Александру Перепелицыну подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по жалобам жильцов многоквартирного дома №10 на улице Чайковского в Невинномысске, сообщает пресс-служба СК РФ.

Жильцы годами борются за признание здания аварийным: строение 1966 года постройки имеет разрушенные несущие конструкции, изношенные инженерные коммуникации, протекающую кровлю, неисправную электропроводку и отопление, которое зимой работает с перебоями. Управляющая компания вообще не обслуживает дом, а многочисленные обращения жильцов в администрацию, прокуратуру и другие инстанции остаются без результата.

Конфликт разгорелся в 2024 году, когда власти наконец признали дом аварийным и выдали предписание на переселение. Жильцы недовольны предложенным жильем: они считают его неравноценным по площади и качеству, поскольку в 2016 году их бывшее общежитие юридически перевели в статус многоквартирного дома, что повысило их права на компенсацию.

Глава Невинномысска Михаил Миненков тогда публично пояснил, что власти решают вопрос в правовом поле и предлагают квартиры в многоквартирных домах без аварийного статуса, но люди отказываются переезжать, требуя равноценных условий. Ставропольское следственное управление возбудило уголовное дело по факту нарушения жилищных прав, а в 2026 году в сети появилось видеообращение жильцов напрямую к Александру Бастрыкину, что инициировало его вмешательство.

В Невинномысске проблема усугубляется системными сбоями: местные УК часто попадают под следствие за нецелевое расходование средств жильцов — недавно суд оштрафовал директора одной из них на миллион рублей за растрату с 2020 по 2024 год. Следком ранее проверял видеообращения невинномысских жителей о перебоях с отоплением в других домах, что указывает на хронические проблемы ЖКХ в городе.

Станислав Маслаков