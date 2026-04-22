Двери закрываются

Бренд одежды Gate 31 в первом квартале 2026 года получил миллионный убыток и оказался на грани закрытия. Этот ритейлер — один из многих игроков фешен-рынка, столкнувшихся с трудностями из-за серьезной турбулентности российской экономики. Это вынуждает потребителей прибегать к жесткой экономии.

Магазины Gate 31, получив по итогам первого квартала 2026 года совокупный убыток в размере 31 млн руб., оказались на грани закрытия, написал в соцсетях бренда его основатель Денис Шевченко. По его словам, проект «погубило» то, что Gate 31, несмотря на общее охлаждение фешен-рынка, не закрывал магазины и не сокращал штат. Впрочем, пока господин Шевченко не принял окончательного решения распустить команду и закрыть магазины.

По открытым данным, сейчас у Gate 31 16 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В этих торговых точках, а также на производстве одежды сейчас работают 287 человек, отметил в своем посте Денис Шевченко. До этого он занимался перепродажей брендовых вещей через «ВКонтакте» и собственную онлайн-площадку Russian Room.

Согласно СПАРК, ООО «Гейт 31» зарегистрировано в 2021 году. Компания принадлежит вероятному родственнику Дениса Шевченко — Максиму Шевченко. В 2016 году бренд открыл швейный цех в Пскове, позднее еще один — в Санкт-Петербурге. Выручка ООО «Гейт 31» в 2025 году снизилась на четверть, до 194,4 млн руб., чистая прибыль — на 30%, до 26,7 млн руб. У ООО «Эир», другого юрлица Максима Шевченко, выручка в 2025 году снизилась на 16%, до 356,2 млн руб., при этом прибыль составила 18,7 млн руб.

Ситуация, в которой оказался Gate 31, сегодня типична для российского фешен-ритейла: бизнесу, особенно небольшому, тяжело выдерживать одновременно рост налоговой нагрузки, высокую стоимость денег и общее давление на операционную модель, говорит директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. По ее словам, у компаний не хватает ресурсов на развитие, закупки и поддержание качественной розницы. Поэтому, продолжает эксперт, ключевой задачей становится не рост любой ценой, а оптимизация, включая пересмотр бизнес-модели с ориентиром на усиление онлайн-канала продаж и поиск внешнего капитала. В 2025 году часть розницы закрыли и крупные игроки, например Gloria Jeans и O’stin, Concept Group (см. “Ъ” от 26 марта). Многие небольшие или недавно вышедшие на рынок бренды, например Yollo, Face Code, Just Clothes, начали совсем сворачивать бизнес.

Денис Шевченко не раскрыл конкретные шаги, которые Gate 31 предпримет для нормализации ситуации. За свою десятилетнюю историю компания уже сталкивалась с необходимостью оптимизировать бизнес. В 2017 году бренду пришлось закрыть пять магазинов из-за непродуманной модели продаж, рассказывал тогда Денис Шевченко изданию «Собака».

Обычно основатель бренда довольно открыто сообщал о проблемах компании в СМИ и соцсетях: в этом особенность коммуникационной стратегии компании. В 2025 году по такому пути пошли несколько брендов, столкнувшихся с угрозой закрытия бизнеса. Например, бренд молодежной одежды Bat Norton летом прошлого года сообщил в своих соцсетях о падении выручки на 40% и закрытии двух флагманских магазинов. Однако в итоге ситуация, судя по всему, оказалась не такой плачевной: флагманский магазин бренда в московском торговом центре «Охотный Ряд» в марте 2026 года снова открылся.

О паузе в работе весной 2025 года сообщала основательница I Am Studio Дарья Самкович. Позднее она рассказала, что после поста о трудностях и ошибках к компании «пришли сразу несколько инвесторов». Подобная откровенность в коммуникации может кратковременно стимулировать продажи, но вряд ли это спасет бизнес, если у него серьезные проблемы с операционной деятельностью, отмечает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

Виктория Колганова