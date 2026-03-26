Одежды не оправдались

За последний год количество магазинов с продукцией брендов Concept Group сократилось почти вдвое. Компания закрывает убыточные точки, оптимизирует расходы и планирует усилить онлайн-направление. В последнее время фешен-ритейлеры все чаще освобождают площади, и торгцентрам сложно найти новых арендаторов.

В 2025 году Concept Group (развивает сети женской одежды Concept Club, детской одежды Acoola и нижнего белья Infinity Lingerie) закрыла 133 магазина. Эту информацию “Ъ” обнаружил в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности ООО «Концепт групп» за прошлый год. Таким образом, компания сократила количество точек продаж на 47% год к году, с 284 до 151. В 2026 году компания намерена сократить сеть еще на 12,5%, до 132 точек, а программа открытия новых магазинов временно ограничена, говорится в документе. В Concept Group не ответили на запрос “Ъ”.

Основным акционером Concept Group выступает АФК «Система», основанная Владимиром Евтушенковым. Выручка ООО «Концепт групп» в 2025 году сократилась на 4% год к году, до 8,7 млрд руб., чистый убыток сократился вдвое, до 298 млн руб., указано в СПАРК.

В 2026 году Concept Group планирует оптимизировать расходы за счет закрытия неэффективных точек и сохранения только прибыльных, а также с помощью снижения арендной ставки и значительных скидок от арендодателей, с которыми компания ведет переговоры, говорится в отчетности компании. Там также сказано, что бренд планирует добиться снижения закупочных цен на 10%, в том числе за счет изменения валюты расчетов с зарубежными фабриками, предоставления скидок и рассрочки платежей.

После активной экспансии российских брендов в 2023 году, последовавшей за уходом международных игроков, многие торгцентры оказались переполнены магазинами категории фешен, что резко усилило конкуренцию, отмечает директор подразделения представления интересов арендаторов CORE.XP Евгений Домашенко. По его подсчетам, в четвертом квартале 2025 года именно фешен-сегмент стал лидером по количеству закрытий в торгцентрах Москвы — 56% от общего объема, что на 6 процентных пунктов (п. п.) больше по сравнению с третьим кварталом. При этом темп открытий в этом сегменте замедлился: в конце года он составил 28,9%, что на 4,1 п. п. ниже относительно предыдущего квартала, уточняет эксперт.

В условиях динамичной инфляции, изменений в налогообложении, по-прежнему высокой стоимости заемных средств, за счет которых развивалось большинство ритейлеров, наблюдается сберегательная модель поведения не только у покупателей, но и у операторов магазинов, отмечает старший консультант департамента торговой недвижимости CMWP Владислава Брильян.

2988 рублей составил средний чек на покупку одежды в России в 2025 году, по данным сервиса «Чек Индекс».

В целом политика оптимизации сетей связана с увеличением операционных расходов на содержание офлайн-магазинов, возросшей налоговой нагрузкой на бизнес, снижением покупательской способности населения, совершением покупок онлайн, перечисляет региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Потребительское поведение трансформируется в условиях непрекращающегося развития онлайн-торговли — этот тренд отражается на работе традиционных ритейлеров.

В 2025 году доля онлайн-продаж в сегменте фешен достигнет 60%, говорится в материалах «РБК Исследования рынков». В Infoline уверены, что к 2028 году показатель вырастет до 80%. На этом фоне Concept Group также планирует усилить развитие направления онлайн-продаж, в том числе увеличивая ассортимент в e-commerce на 50%, организовывая доставку click & collect, сказано в отчетности компании.

Concept Group — не единственный ритейлер, сокращающий число магазинов. Сеть Gloria Jeans планирует в этом году закрыть около 150 магазинов в России, писал РБК со ссылкой на свои источники. Обувной ритейлер Zenden намерен закрыть свои точки. Также недавно о своем банкротстве заявила одежная сеть Modis, а спортивный бренд Desport рискует обанкротиться из-за претензии кредиторов и контрагентов.

