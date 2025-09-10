Деним покидает Тверскую

Gloria Jeans планирует закрыть свой флагманский магазин на Тверской улице в центре Москвы. Одежный ритейлер занимает 5 тыс. кв. м на первом этаже бизнес-центра «Галерея Актер», где ранее находился самый крупный в России магазин шведской H&M, свернувшей свой бизнес в стране после февраля 2022 года. Российская сеть, вероятно, решила отказаться от аренды дорогой недвижимости, которая обходилась ей ежегодно в 168–204 млн руб., из-за изменившейся конъюнктуры на рынке. Из-за падения спроса на одежду и аксессуары многие fashion-операторы могут оптимизировать до 30–40% занимаемых площадей, прогнозируют эксперты.

Крупный российский одежный ритейлер Gloria Jeans закрывает свой флагманский магазин, расположенный в бизнес-центре «Галерея Актер» на Тверской улице в Москве. Об этом сообщил источник “Ъ” на рынке торговой недвижимости, а также подтвердил собеседник “Ъ”, близкий к компании. В Gloria Jeans на запрос “Ъ” не ответили.

Магазин Gloria Jeans площадью 5 тыс. кв. м на первом этаже «Галереи Актер» открылся в апреле 2023 года. Ранее эти площади занимала шведская одежная сеть H&M, ушедшая с российского рынка после начала военной операции на Украине. Право открыть магазин на этом месте Gloria Jeans получил, выиграв тендер. Основатель и гендиректор компании Владимир Мельников говорил тогда, что конкуренция за площади «была огромной». Магазин в центре Москвы стал крупнейшим для сети.

Gloria Jeans создана в 1988 году Владимиром Мельниковым. В июне 2025 года 77-летний бизнесмен в очередной раз занял должность генерального директора компании. На конец 2024 года у сети было более 700 магазинов в России, Белоруссии и Казахстане. Основные юрлица сети — АО «Корпорация "Глория Джинс"» и АО «Глория Джинс». По данным СПАРК, их совокупная выручка в 2024 году сократилась на 10% год к году, до 86,4 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 74%, до 1,8 млрд руб.

Аренда торговых помещений на Тверской улице у станции метро стоит 14–17 млн руб. в месяц, отмечает вице-президент Союза торговых центров, основатель сети универмагов Slava Александр Перемятов. То есть ежегодные затраты на аренду такого объема площадей составляют 168–204 млн руб.

Еще один источник “Ъ” на рынке торговой недвижимости утверждает, что по прописанным в контракте условиям Gloria Jeans не может расторгнуть договор в одностороннем порядке, пока не истек срок аренды, а он довольно долгий. «В такой ситуации без штрафных санкций закрыть флагманский магазин на Тверской улице сеть не сможет»,— уверен собеседник “Ъ”. При этом он также подтверждает, что занимаемые Gloria Jeans помещения в «Галерее Актер» предлагаются другим операторам. Однако, по данным господина Перемятова, сейчас претендентов на помещение Gloria Jeans нет и вряд ли они появятся в ближайшее время. «Сейчас не очень выгодные условия аренды для ритейлеров»,— поясняет он.

Если раньше российские одежные бренды активно занимали позиции ушедших западных марок, то сейчас из-за общего снижения спроса на одежду и аксессуары они оптимизируют бизнес. По данным «Платформы ОФД», в январе—августе 2025 года число покупок в этой категории снизилось на 8% год к году, хотя средний чек вырос на 5%, до 1,3 тыс. руб. В связи с этим господин Перемятов прогнозирует вынужденную оптимизацию до 30–40% своих площадей всеми ведущими fashion-операторами.

Развитие флагманских магазинов в текущих условиях отходит на второй план. Они работают на имидж компании, но их обслуживание экономически неоправданно. Эффективнее вложить деньги в логистику и развитие интернет-торговли, отмечает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. По его словам, офлайн-магазинам выгоднее размещать свои пункты выдачи заказов в торговых центрах, где сейчас вакантность достигает 10–12%.

Виктория Колганова, Александра Мерцалова