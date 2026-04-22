В Ростове назвали пять ключевых трендов развития медицины в 2026 году

В Ростове-на-Дону на площадке отеля «Кортъярд» состоялась профильная бизнес-конференция «Региональная медицина: оптимизация процессов с помощью искусственного интеллекта». Мероприятие объединило руководителей и финансистов медицинских клиник Ростовской области.



Главной темой встречи стала цифровая трансформация здравоохранения в контексте задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным: ускорение внедрения ИИ и обеспечение интероперабельности медицинских информационных систем. Эксперты разобрали пять ключевых трендов 2026 года: цифровизацию, рост рынка частной медицины, кадровый дефицит, усиление пациентоцентричности и конкуренцию.

Еще до начала пленарной сессии участники смогли на практике оценить технологии и инновации, которые сейчас применяются в здравоохранении региона. На площадке работал медицинский диагностический AI-ассистент ГигаДок, разработанный Центром индустрии здоровья совместно с Лабораторией искусственного интеллекта. Система с помощью камеры анализирует человека в течение 10-15 секунд и выдает более 10 параметров: от пульса и артериального давления до уровня стресса, индекса массы тела и рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе конференции эксперты и представители отрасли последовательно разобрали ключевые аспекты трансформации медицинского бизнеса. Участники обсудили, как ИИ становится не экспериментом, а рабочим инструментом диагностики, повышая точность выявления патологий.

Отдельное внимание уделили успешному опыту внедрения в Ростове голосовых помощников: пилотный проект в детской поликлинике №1 доказал, что технологии на основе искусственного интеллекта способны до 20% сократить время врача, которое он тратит на заполнение документации.

Также были представлены цифровые решения для прозрачного управления ресурсами клиники и повышения операционной эффективности.

Завершили программу практические рекомендации по управлению персоналом в условиях кадрового дефицита и инструменты маркетинговой «упаковки» клиники — для усиления доверия со стороны пациентов.

По мнению заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елены Руфовой, Медицина — это не просто отрасль экономики, а сфера, от состояния которой напрямую зависит качество жизни людей в России вообще и в Ростовской области, в частности. «Большую роль в этом играют современные технологии и искусственный интеллект. В регионе накоплена большая база технологичных решений, есть своя ИТ-команда, которая уже внедряет цифровые технологии в туризме, образовании, медицине, строительстве и других отраслях. Цифровизация действительно меняет медицину региона: клиники становятся эффективнее, врачи получают надежных цифровых помощников, а пациенты — своевременную и качественную помощь», — резюмировала эксперт.