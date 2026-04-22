Жителям Ставрополья нужно копить 4,5 года на первый взнос по ипотеке

Ставропольский край занимает пятое место среди регионов СКФО по сроку накопления первоначального взноса по ипотеке — жители тратят на это 4 года 6 месяцев. Эксперты платформы «Движение.ру» рассчитали этот показатель, исходя из средней зарплаты и типичного взноса в 20–30% от стоимости жилья.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ставропольский Край превосходит результат Кабардино-Балкарии (4 года 9 месяцев), Карачаево-Черкесии (5 лет 5 месяцев), Северной Осетии (6 лет 1 месяц), но отстает от общероссийского среднего уровня в 3,5 года.

Кабардино-Балкария фиксирует самое сильное сокращение срока за год — на 33 месяца, жители копят теперь 4 года 9 месяцев. Аналитики объясняют это ростом зарплат на 16% при умеренном увеличении средней суммы ипотеки на 6%, что соответствует инфляции.

Северная Осетия и Карачаево-Черкесия показывают худшие результаты в округе после лидеров — 6 лет 1 месяц и 5 лет 5 месяцев соответственно. В этих республиках доступность ипотеки остается низкой: ранее РИА Новости оценивала долю семей, способных ее взять, в 6,1% для Осетии и 6,5% для КЧР при кредите на 60 кв. м. Ставрополье выглядит лучше с 9,4% семей, но все равно отстает от нефтегазовых лидеров вроде Ямала (47,1%).

Исследование «Движение.ру» от 20 апреля 2026 года подтверждает тренд: средний срок по России сократился с 3 лет 9 месяцев до 3,5 года. В СКФО ситуация ухудшается: в 9 регионах срок вырос, хотя в большинстве страны он падает. Ян Гравшин, глава аналитического центра платформы, подчеркивает, что стагнация суммы кредита сигнализирует о пределе финансовых возможностей заемщиков — расходы растут вместе с доходами.

В Ставропольском крае рынок ипотеки развивается медленнее: край на 71-м месте в рейтинге ДОМ.РФ по выдаче кредитов. Высокие сроки накопления в СКФО связаны с низкими зарплатами и дорогим жильем — в отличие от Чукотки (4,8 месяца минимум). Аналитики предупреждают: снижение срока не делает жилье доступнее, а лишь отражает компромиссы покупателей. В 2025 году выдача ипотек в СКФО падала: Осетия — минус 55,7%, Чечня — минус 70%.

Станислав Маслаков

