Работа эвакуаторов на Кубани станет более оперативной

На 80-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты приняли поправки в региональный закон, регулирующий порядок эвакуации транспортных средств. Изменения направлены на ускорение процедуры перемещения автомобилей на спецстоянки.

Проект представил председатель профильного комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин. Согласно принятым нормам, уполномоченные организации должны приступать к эвакуации транспортного средства в течение 15 минут с момента получения соответствующего уведомления от диспетчерского центра.

Комментируя решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что рост числа автомобилей в регионе оказывает дополнительную нагрузку на дорожную инфраструктуру. По его словам, Краснодарский край с почти 2,5 млн зарегистрированных легковых автомобилей занимает третье место в стране, опережая Санкт-Петербург.

«Одно дело, когда нагрузка на дорожную инфраструктуру увеличивается из-за недостаточной пропускной способности существующих городских магистралей, возможной нехватки мест на существующих парковках, и совсем другое, когда водители намеренно не пользуются таковыми, предпочитая оставлять свои авто где попало, в том числе и под запрещающими знаками, хотя за такие действия предусмотрен штраф», — отметил руководитель кубанского парламента.

Он подчеркнул, что новые нормы направлены на повышение оперативности реагирования при нарушениях правил парковки, что должно способствовать более быстрому восстановлению движения, снижению заторов и потенциальных аварийных ситуаций. Кроме того, это, по его оценке, будет стимулировать водителей к более строгому соблюдению правил парковки.

