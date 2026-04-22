Депутаты ЗСК утвердили отчет о деятельности КСП края за 2025 год

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты региона за 2025 год. Доклад представил председатель КСП Сергей Усенко.

По его словам, в отчетном периоде ведомство усилило превентивное направление работы, сосредоточившись на предупреждении нарушений. Всего аудиторы вынесли 863 рекомендации, из которых 680 были исполнены проверяемыми организациями. За последние пять лет КСП подготовила около 3,5 тыс. рекомендаций, две трети из них реализованы. В результате было принято или скорректировано свыше 600 нормативных и локальных актов.

Как отметил господин Усенко, взаимодействие с депутатским корпусом и органами исполнительной власти позволило снизить общий объем выявленных нарушений. Основная их часть по-прежнему связана с ведением бюджетного и бухгалтерского учета, однако сумма таких нарушений сократилась с 19 млрд до 6 млрд руб.

Деятельность палаты получила положительную оценку со стороны парламентариев. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что выстроенное взаимодействие с КСП и ее экспертные заключения учитываются при разработке региональных нормативных актов. Он также напомнил, что ранее палата была наделена правом законодательной инициативы.

Комментируя итоги работы аудиторов, господин Бурлачко отметил, что контроль за расходованием бюджетных средств приобретает особое значение в текущих условиях. По его словам, отчет КСП фактически служит ориентиром для органов власти и хозяйствующих субъектов при устранении недостатков в реализации национальных проектов и государственных программ.

По итогам обсуждения депутаты приняли соответствующее постановление об утверждении отчета, а также согласовали назначения ряда аудиторов Контрольно-счетной палаты региона.

Вячеслав Рыжков