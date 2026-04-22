В ЗСК рассмотрели поправки в закон о регулировании земельных отношений

В Законодательном собрании Краснодарского края прошла 80-я сессия под председательством Юрия Бурлачко. В заседании приняли участие исполняющий обязанности прокурора региона Александр Трухин, руководитель территориального управления Минюста РФ Игорь Бабаев, а также председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко. В повестку включено более 30 вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Одним из первых депутаты рассмотрели внесенный губернатором законопроект о поправках в краевой закон, регулирующий земельные отношения. Документ представил руководитель департамента имущественных отношений региона Александр Шеин. По его словам, изменения направлены на приведение региональной нормативной базы в соответствие с федеральным законодательством, в частности, в части перевода земель сельхозназначения в другие категории и установления иных видов разрешенного использования.

Законопроект был принят в двух чтениях. Комментируя его, Юрий Бурлачко отметил, что поправки уточняют полномочия Законодательного собрания, администрации края и уполномоченного органа в сфере распоряжения земельными участками, находящимися в краевой собственности. В частности, предусматривается согласование инициатив о переводе сельхозземель с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

По оценке спикера, такие изменения должны повысить прозрачность процедур и усилить контроль за использованием земель, что позволит снизить риски их нецелевого использования и сохранить потенциал агропромышленного комплекса региона.

Вячеслав Рыжков