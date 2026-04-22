С начала года 977 ставропольцев получили лечение от рака легких
В Ставропольском крае злокачественные новообразования легких остаются одной из самых опасных и распространенных онкологических патологий: в 2025 году в регионе впервые установили диагноз рака легких 670 пациентам, что делает это заболевание третьим по числу новых случаев среди всех онкологических диагнозов. Всего за год на Ставрополье выявили 10 847 онкозаболеваний, и почти у каждой шестнадцатой из вновь выявленных опухолей поражался легочный эпителий, сообщили в ТФОМС Ставропольского края.
Лечение больных онкологией ведется в рамках обязательного медицинского страхования, в том числе по полису ОМС ставропольцы получают доступ к диагностике, химиотерапии, лучевой терапии и реабилитации. В 2025 году из средств Территориального фонда ОМС Ставропольского края были оплачены 4050 случаев лечения рака легких на общую сумму свыше 388 млн руб. В круглосуточном стационаре за год лечение прошли 2025 человек, расходы на них составили около 156 млн руб, еще 2020 пациентов лечили в дневных стационарах, на что фонд потратил примерно 232,3 млн руб.
С начала 2026 года в регионе уже почти тысяча человек получили лечение по поводу рака легких: по данным региональных медучреждений, на 21 апреля помощь получили 977 пациентов, что выше показателей аналогичного периода прошлого года. В краевом фонде ОМС отмечают, что это связано как с улучшением скринига и раннего выявления, так и с ростом осведомленности населения о необходимости прохождения диспансеризации и превентивных обследований.
Ключевым фактором в борьбе с таким заболеванием эксперты считают раннюю диагностику и профилактику. Директор ТФОМС Ставропольского края Натела Павличенко подчеркивает, что в регионе уже сформирована необходимая инфраструктура для комплексной диагностики и лечения рака легких: в распоряжении врачей и пациентов находится современное оборудование, включая аппараты компьютерной томографии, возможности хирургического и онкологического лечения, а также специализированные центры в Ставрополье и Кисловодске. При этом успех терапии во многом зависит от того, как быстро человек обращается к врачу и не откладывает диспансеризацию или профилактический медосмотр.
По данным онкологов и региональных ведомств, до 90% случаев рака легких связаны с курением — в том числе с пассивным. К основной группе риска относятся курильщики со стажем, работники вредных производств, а также люди старше 55 лет и жители экологически неблагоприятных территорий. Именно для этих категорий специалисты рекомендуют ежегодное комплексное обследование, включая низкодозную КТ грудной клетки, которая позволяет выявить новообразования размером менее одного сантиметра на ранних стадиях заболевания.