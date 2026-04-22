С начала года 977 ставропольцев получили лечение от рака легких

В Ставропольском крае злокачественные новообразования легких остаются одной из самых опасных и распространенных онкологических патологий: в 2025 году в регионе впервые установили диагноз рака легких 670 пациентам, что делает это заболевание третьим по числу новых случаев среди всех онкологических диагнозов. Всего за год на Ставрополье выявили 10 847 онкозаболеваний, и почти у каждой шестнадцатой из вновь выявленных опухолей поражался легочный эпителий, сообщили в ТФОМС Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Лечение больных онкологией ведется в рамках обязательного медицинского страхования, в том числе по полису ОМС ставропольцы получают доступ к диагностике, химиотерапии, лучевой терапии и реабилитации. В 2025 году из средств Территориального фонда ОМС Ставропольского края были оплачены 4050 случаев лечения рака легких на общую сумму свыше 388 млн руб. В круглосуточном стационаре за год лечение прошли 2025 человек, расходы на них составили около 156 млн руб, еще 2020 пациентов лечили в дневных стационарах, на что фонд потратил примерно 232,3 млн руб.

С начала 2026 года в регионе уже почти тысяча человек получили лечение по поводу рака легких: по данным региональных медучреждений, на 21 апреля помощь получили 977 пациентов, что выше показателей аналогичного периода прошлого года. В краевом фонде ОМС отмечают, что это связано как с улучшением скринига и раннего выявления, так и с ростом осведомленности населения о необходимости прохождения диспансеризации и превентивных обследований.

Ключевым фактором в борьбе с таким заболеванием эксперты считают раннюю диагностику и профилактику. Директор ТФОМС Ставропольского края Натела Павличенко подчеркивает, что в регионе уже сформирована необходимая инфраструктура для комплексной диагностики и лечения рака легких: в распоряжении врачей и пациентов находится современное оборудование, включая аппараты компьютерной томографии, возможности хирургического и онкологического лечения, а также специализированные центры в Ставрополье и Кисловодске. При этом успех терапии во многом зависит от того, как быстро человек обращается к врачу и не откладывает диспансеризацию или профилактический медосмотр.

По данным онкологов и региональных ведомств, до 90% случаев рака легких связаны с курением — в том числе с пассивным. К основной группе риска относятся курильщики со стажем, работники вредных производств, а также люди старше 55 лет и жители экологически неблагоприятных территорий. Именно для этих категорий специалисты рекомендуют ежегодное комплексное обследование, включая низкодозную КТ грудной клетки, которая позволяет выявить новообразования размером менее одного сантиметра на ранних стадиях заболевания.

Станислав Маслаков