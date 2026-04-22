«Степень ущерба во многом зависит от состава загрязнения»

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории и реке Туапсе, возникшего после атаки БПЛА в ночь на 16 апреля. По данным регионального оперштаба, для локализации разлива установлены боновые заграждения, к работам привлечены шесть судов порта, в том числе, быстроходные катера и нефтемусоросборщики. Работы по сбору нефтепродуктов ведутся и в реке Туапсе, куда загрязнение попало после пожара на терминале. Как отмечает руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко, такие инциденты лишь усиливают уже существующие проблемы.



Евгений Витишко

Фото: предоставлено автором

«Река Туапсе и раньше не отличалась чистотой. Об этом, в частности, свидетельствуют данные доклада Минприроды Краснодарского края за 2024 год. Основными источниками загрязнения остаются локальные разливы нефтепродуктов при авариях на нефтепроводах, которые, например, происходили в 2018 году во время наводнения. Влияние оказывают и коммунальные аварии. Выше по течению, в районе Холодного родника, расположены очистные сооружения, которые периодически сбрасывают в реку недостаточно очищенные сточные воды.

В том же 2018 году с территории ДРСУ потоком воды были смыты нефтепродукты и мусор. Существенную роль играет и отсутствие полноценной системы очистных сооружений и канализации в населенных пунктах выше по течению — Цыпка, Кирпичное, Кривенковская, Георгиевская. Все это оказывает комплексное негативное воздействие на реку.

Я также помню период, когда в устьевой части реки постоянно наблюдалась радужная пленка, которая говорила о системном загрязнении нефтепродуктами. После реконструкции Туапсинского НПЗ ситуация несколько улучшилась, однако полностью проблема не исчезла.

При локализованных разливах нефтепродуктов в первую очередь страдают водные организмы. Часть рыбы гибнет, причем наиболее уязвимыми являются икра и личинки, которые могут погибать даже при концентрациях загрязняющих веществ ниже предельно допустимых.

Нефтяная пленка на поверхности воды снижает уровень растворенного кислорода, а содержащиеся в нефти циклические углеводороды оказывают негативное воздействие, в том числе на сердечно-сосудистую систему рыб. Такая пленка примерно вдвое снижает испарение с поверхности воды, что дополнительно ухудшает условия обитания.

При этом нефтепродукты неизбежно накапливаются в донных отложениях, что сказывается на бентосных организмах и кормовой базе рыб. Степень ущерба во многом зависит от состава загрязнения. Например, мазут, который может находиться как на поверхности, так и на дне и в толще воды, способен нанести наиболее серьезный вред экосистеме, в том числе и на репродуктивные циклы водных организмов — вплоть до возможных генетических изменений.

При этом можно предположить, что у части организмов со временем сформируются механизмы адаптации к хроническому загрязнению. Ранее, например, значительная часть выловленной рыбы имела выраженный запах нефтепродуктов, сейчас такие случаи стали встречаться реже. Однако это не означает, что последствия отсутствуют.

Для объективной оценки восстановления экосистемы необходимы специализированные рыбохозяйственные исследования, которые позволяют определить масштаб ущерба и сроки восстановления».