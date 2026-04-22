Международный фестиваль уличной культуры КАРДО отменили в Ставрополе

Организаторы фестиваля уличной культуры КАРДО объявили на площадках своих ресурсов об отмене гранд-финала 2026 года в Ставрополе.

Команда проекта формально обосновала решение тем, что не нашла подходящую площадку, которая обеспечила бы нужный уровень инфраструктуры, безопасности и организации в установленные сроки. Сейчас организаторы совместно с партнерами ищут новую локацию и формат, чтобы сохранить масштаб события, а новые даты и место объявят после утверждения деталей.

Фестиваль КАРДО проводили в Ставрополе ежегодно с 2019 года, собрав за это время тысячи участников из десятков стран. В 2025 году гранд-финал прошел с 20 по 24 августа и привлек более 20 тыс. зрителей на церемонии закрытия, а онлайн-трансляции посмотрели свыше 2,5 млн человек. Соревнования охватили 12 направлений — хип-хоп, брейкинг, граффити, диджеинг, паркур и другие, — с участием более 3 тыс. человек из 58 стран.

Ранее в январе 2026 года задержали создателя и генерального директора премии Валентина Работенко по подозрению в хищении около 4 млн руб. бюджетных средств. Арест руководителя вызвал вопросы о будущем фестиваля: жители Ставрополя беспокоились, выдадут ли грант на 2026 год, но правительство края тогда не отказалось от поддержки. Организаторы заверяли, что 9-й сезон все равно состоится с 19 по 23 августа.

Фестиваль КАРДО был крупнейшим и наиболее важным международным событием, которое проводилось на территории Ставропольского края. Предполагалось, что в 2026 году он соберет тысячи гостей из более чем шестидесяти стран.

