Ветеран «Альфы» намерен избраться в свердловский парламент от округа лидера КПРФ

Депутат гордумы Екатеринбурга, ветеран спецподразделения ФСБ России «Альфа» Сергей Павленко направил документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в законодательное собрание Свердловской области. Как рассказал «Ъ-Урал» господин Павленко, он планирует избраться от Чкаловского одномандатного округа, интересы избирателей которого в действующем созыве регионального парламента представляет первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

«Я человек военный и бывший спецназовец, иду не для того, чтобы потешить себя, а во благо, для людей. Я не бизнесмен, мне депутатство не нужно для продвижения своих проектов, оно поможет мне плотнее работать с образовательными организациями, министерством спорта региона. Необходима честная борьба — народ сам выберет себе достойных, кто ближе к нему. Будем работать, стараться»,— подчеркнул кандидат.

Александр Ивачев представляет Чкаловский одномандатный округ в заксобрании с 2021 года. По итогам выборов он набрал 18,7 тыс. голосов избирателей, опередив на тот момент действующего депутата от «Единой России» Валерия Савельева (18 тыс.) и кандидата от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) Александра Котенкова. В декабре 2021 года господин Савельев подал иск к районному избиркому, в котором потребовал признать результаты выборов недействительными, однако в январе 2022-го отозвал его.

Сергей Павленко впервые избрался в гордуму Екатеринбурга от одномандатного округа №25 (Чкаловский район) в 2023 году: он набрал 3,2 тыс. голосов, опередив кандидатов от СРЗП Максима Чирышева (1,7 тыс.) и от «Новых людей» Игоря Иванова (981). Источник «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области тогда отмечал, что ветеран рассматривался в качестве наиболее вероятного кандидата на пост спикера, однако позже председателем была утверждена директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий («Единая Россия»).

Депутат отметил, что за более чем два года с момента избрания он с командой провел ремонты в нескольких детских садах и школах, открыл бесплатные спортивные секции для детей и пенсионеров, решил «множество повседневных вопросов» горожан. «В одной из школ округа открыли музей бойцам "Альфы", готовим соревнования в честь Героя Советского Союза, командира "Альфы" Геннадия Зайцева, проводим зарницы, во всех пяти школах территории работают патриотические клубы»,— добавил Сергей Павленко.

Кандидат подчеркнул, что переход в заксобрание даст ему возможность «работать на более широком уровне, на территории с населением порядка 100 тыс. человек». «В моем округе, который я представляю в гордуме, проживают около 40 тыс. избирателей, но в случае победы на выборах мы сможем в большее число школ привлекать ветеранов, увеличить число бесплатных секций. Этим и загорелся, бабушки говорят: иди, Сереженька, иди»,— рассказал он.

Господин Павленко заверил, что в случае победы на выборах продолжит работу над ранее запущенными проектами, несмотря на их нахождение в округах других депутатов. «Это же некрасиво: поработал и бросил. Если организовал, то это не зависит от того, будет победа или нет, мы ничего не бросим»,— добавил ветеран.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. По итогам выборов 2021 года интересы «Единой России» в региональном парламенте стали представлять 32 депутата, КПРФ — девять, СРЗП — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» запустила регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз началась 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев