СКР возбудил дело после опрокидывания автобуса с работниками в Краснодаре

В Краснодаре автобус, перевозивший работников одной из организаций, совершил наезд на препятствие и опрокинулся на улице Северной. В результате происшествия пассажиры получили травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи. По предварительной информации, угрозы их жизни отсутствуют.

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудил по данному факту уголовное дело. Оно расследуется по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Сейчас по делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента. Назначены необходимые экспертизы.

Алина Зорина