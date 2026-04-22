Бюджет Дагестана за 2025 год исполнен с профицитом 352 млн рублей

Правительство Дагестана одобрило проект закона об исполнении республиканского бюджета за 2025 год, согласно которому он завершен с профицитом в размере 352,5 млн руб.

Как сообщил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, общий объем доходов по итогам года составил 218,1 млрд руб., тогда как расходы достигли 217,7 млрд руб. Глава регионального Минфина Шамиль Дабишев отметил, что за последние три года наблюдается устойчивый рост бюджетных расходов. Если в 2023 году они составляли 189,9 млрд руб., то к 2025 году увеличились до 217,7 млрд руб.

Одновременно с этим выросли налоговые и неналоговые доходы республики. По словам министра, за тот же период они увеличились с 42,6 млрд до 67 млрд руб., что соответствует росту на 57,3%.

По оценкам экспертов, формирование профицита во многом связано со структурой доходов региона. В 2025 году Дагестан получил около 150 млрд руб. межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, включая более 110 млрд руб. дотаций, что составляет значительную часть его доходной базы.

Дополнительное влияние оказало снижение долговой нагрузки. В рамках федеральной программы списания бюджетных кредитов региону было списано порядка 0,7 млрд руб., что также способствовало улучшению параметров исполнения бюджета.

Валерий Климов