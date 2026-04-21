Россия по-прежнему готова в технологическом плане направлять нефть в Венгрию по «Дружбе» транзитом через Украину, когда трубопровод возобновит работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв лидера оппозиционной венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра возобновить поставки, как только появится возможность.

«Мы имеем договорные обязательства с Венгрией, но после того, собственно, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены. Все зависит от киевского режима, откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Накануне Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить работу трубопровода «Дружбы», поврежденного в результате боевых действий 27 января, а также попросил российскую сторону продолжить поставки в соответствии с контрактами. Лидер «Тисы» подчеркивал, что не планирует отказываться от российских нефти и газа, но будет диверсифицировать поставки.

Украина неоднократно переносила возобновление работы «Дружбы» из-за ремонтных работ. По этому трубопроводу российскую нефть получают Венгрия и Словакия. Власти этих стран настаивали, что все повреждения уже устранены, а Украина отказывается это признать по политическим мотивам. Владимир Зеленский заверил, что поставки возобновятся в конце апреля. Возможной датой называли 21 апреля.

