Спрос на IT-компании и общепит лидирует на рынке готового бизнеса в Краснодаре

Спрос на IT-компании, заведения общественного питания и торговый бизнес лидировал среди жителей Краснодарского края в первом квартале 2026 года. Средняя стоимость готового бизнеса в регионе составила 620 тыс. руб. Об этом пишет «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на аналитиков «Авито».

В первом квартале 2026 года жители Краснодарского края чаще всего интересовались покупкой IT-бизнеса, на который пришлось 27% обращений. На втором месте оказался общепит с 17% обращениями, на третьем — торговля с 16%. Далее следуют пункты выдачи заказов (15%) и сфера услуг (5%).

Средняя стоимость готового бизнеса в Краснодаре за первый квартал 2026 года составила 620 тыс. руб. Дороже всего оцениваются компании в сфере туризма — 16,8 млн руб. Также высокие цены зафиксированы на арендный бизнес (6,4 млн руб.), строительство (2 млн руб.) и производство (1,8 млн руб.).

Бизнес в сфере услуг в среднем стоит 760 тыс. руб., в торговле — 750 тыс. руб., в общепите — 725 тыс. руб. Наиболее доступным сегментом стал IT-бизнес со средней ценой в 60 тыс. руб.

Алина Зорина