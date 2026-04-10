Разжалование подлежит обжалованию

19 лет строгого режима получил бывший замминистра обороны Павел Попов. Это самый крупный срок по антикоррупционным делам в отношении высокопоставленных руководителей Минобороны России за последние два года. Подсудимого также оштрафовали на 85 млн руб., лишили звания генерала армии в отставке и многочисленных госнаград. Защита, утверждающая, что ни одно из обвинений не было доказано, обжалует судебное решение.

Бывший замминистра обороны Павел Попов на оглашении приговора в суде

Фото: Мария Летова, Коммерсантъ Бывший замминистра обороны Павел Попов на оглашении приговора в суде

69-летнего подсудимого, перенесшего в ходе процесса ряд операций на позвоночнике, на приговор из «Лефортово» в 235-й гарнизонный военный суд не доставили. Появившемуся на экране отставному военному разрешили слушать судебный акт сидя. Не обошлось без накладок: во время чтения приговора видеосвязь дважды прерывалась. Один раз фигурант полностью исчез с экрана и судья был вынужден покинуть зал, пока не наладят технику. Впрочем, много времени на это не ушло, так же как и на чтение вводной и резолютивной частей приговора.

Судья дал подсудимому 19 лет колонии вместо 22, на которых настаивал прокурор. Осужденный был лишен звания генерала армии в отставке, а также семи государственных наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского и Почета. Также суд постановил конфисковать в доход государства 45 млн 663 тыс. руб., а по искам Минобороны и парка «Патриот», признанными по делу потерпевшими, взыскал почти 33 млн руб.

Последние Павел Попов обязан погасить в солидарном порядке вместе с ранее осужденными экс-директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и бывшим заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым. Оба признали вину, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дали показания на бывшего начальника. В итоге наказания им оказались сравнительно мягкими — пять и шесть лет общего режима с небольшими штрафами.

Сам Павел Попов, арестованный 29 августа 2024 года, вину отрицал. Помимо мошенничества в особо крупном размере, ему вменяли служебный подлог, два эпизода получения взяток в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Напомним, что основное обвинение генерала касалось хищения в 2021–2024 годах 25,8 млн руб. бюджетных средств.

В СКР установили, что за счет них для военного был построен загородный дом из калиброванного бревна в СНТ «Звезда» в Красногорске. Потраченные на это средства были списаны по фиктивным договорам с различными фирмами и индивидуальными предпринимателями якобы на обслуживание и ремонт парка «Патриот», что следствие посчитало не только мошенничеством, но и служебным подлогом.

Как взятки СКР расценил предоставление генералу подрядной организацией ОАО «Бамстройпуть» (занималось строительством Национального центра управления обороной РФ) квартиры на Фрунзенской набережной неподалеку от главного здания Министерства обороны, а также передачу в пользование внедорожника Lexus LX 570. В данном случае размер взяток был оценен в 13,2 млн и 32,3 млн руб., исходя из средней стоимости аренды объектов.

Превышением должностных полномочий следствие сочло фиктивное трудоустройство по указанию генерала на работу в парк «Патриот» его невестки, разнорабочего, обслуживавшего его участок, а также товарища — военного пенсионера. В ходе обыска у Павла Попова также нашли незарегистрированный карабин «Вепрь» с 40 патронами.

В ходе процесса, который прошел в закрытом режиме, подсудимый вину отрицал, рассказав, в частности, что ружье он получил в день рождения от губернатора Хакасии Виктора Зимина и полагал, что все необходимые документы на него имеются. Отрицал он получение взяток и мошенничество.

Его защита настаивала, что все обвинение построено на показаниях «досудебщиков», которые оговорили генерала, чтобы облегчить свою участь.

Однако суд посчитал вину подсудимого полностью доказанной. После отбытия срока суд запретил осужденному в течение семи лет занимать должности на госслужбе. Также Павел Попов должен выплатить штраф в 85 млн руб. (обвинение настаивало на выплате 130 млн руб.).

Суд обратил взыскания на имущество осужденного, среди которого был назван загородный дом генерала, нежилое помещение, а также деньги на счетах в рублях и валюте от $1 тыс. до 30 млн руб. и брендовые часы обшей стоимостью около 7 млн руб.

Судебное решение Павел Попов выслушал, не демонстрируя эмоций. Покидая суд, его адвокат Денис Сагач заявил, что не согласен с приговором и будет его обжаловать.

По его мнению, за полгода судебного следствия вина подсудимого «в голословном обвинении» доказана не была, а свидетели не изобличили генерала ни в хищениях, ни в получении взяток. «Более того, в ходе процесса оно было опровергнуто свидетелями. Так, подрядчики парка в суде утверждали, что выполняли работы в парке, а полученные ими средства по договорам тратили на работу там, а не на дачу Попова. Это показали абсолютно все подрядчики. Также это подтверждается материалами дела»,— сказал “Ъ” защитник. По его словам, не нашло подтверждения и получение генералом Поповым взяток, а представитель компании «Бамстройпуть» в суде «опроверг версию обвинения о том, что пользование квартирой и машиной происходило на основании каких-то коррупционных договоренностей» с генералом Поповым. Адвокат признался, что и в силу возраста и по состоянию здоровья его клиент вряд ли сможет отбыть назначенный срок, а защита не раз поднимала вопрос о медосвидетельствовании генерала и невозможности его содержания под стражей, но ей было отказано. Теперь к вопросу о невозможности отбытия генералом Поповым наказания в связи с тяжелым заболеванием опорно-двигательной системы адвокат планирует вернуться после вступления приговора в силу.

«Но в первую очередь мы обжалуем приговор, поскольку Попов не виновен ни по одному пункту обвинения»,— заявил господин Сагач.

Мария Локотецкая