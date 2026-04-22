На Кубани за пять лет на строительство соцобъектов выделили 183 млрд рублей

За пять лет в Краснодарском крае выделили более 183 млрд руб. на строительство соцобъектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, за пять лет по государственной программе «Развитие общественной инфраструктуры» в регионе построили 207 социальных объектов. Среди них — учреждения образования, спорта, культуры, здравоохранения и другие. На строительство направили 183,2 млрд руб.

По данным администрации региона, особое внимание в крае уделяют сфере образования, за пять лет для нее построили 135 объектов. Из них 68 детских садов почти на 15,5 тыс. мест, 51 школа, рассчитанная на свыше 45,8 тыс. учеников. Также в рамках программы возвели 16 обеспечивающих объектов при школах — спортивные залы и столовые.

Кроме того, за пять лет на территории Краснодарского края построили 51 спортивный объект. Это спорткомплексы, многофункциональные залы и другие учреждения. Еще 20 объектов относятся к учреждениям здравоохранения, культуры и объектам благоустройства.

В этом году в рамках реализации государственной программы запланировано создание 70 социальных объектов. На эти цели направят 40,2 млрд руб.

Алина Зорина