Футбольный клуб «Динамо» из Махачкалы отчитался о прибыли более полумиллиарда рублей

Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб “Динамо”», зарегистрированная в Махачкале, по итогам 2025 года показала выручку в размере 787 млн руб. и чистую прибыль 566,6 млн руб., следует из данных СПАРК .

Организация была создана в 2019 году и ведет деятельность в области спорта. Руководителем в настоящее время является Шамиль Газизов. Клуб также заявляет сопутствующие направления, включая розничную торговлю, гостиничные услуги, общественное питание и дополнительное образование.

Согласно отчетности, выручка клуба демонстрирует устойчивый рост. В 2023 году она составляла около 86,8 млн руб., в 2024 году — 401,9 млн руб., а в 2025 году увеличилась до 787 млн руб. При этом чистая прибыль выросла с 127,4 млн руб. в 2023 году до 331,6 млн руб. в 2024 году и 566,6 млн руб. в 2025 году.

Себестоимость продаж в 2025 году составила 123,4 млн руб., что обеспечило валовую прибыль на уровне 663,7 млн руб. Существенную роль в финансовом результате также сыграли прочие доходы, которые достигли 341,3 млн руб., при прочих расходах в размере 250,8 млн руб.

Активы организации на конец 2025 года составили 438,1 млн руб., включая денежные средства в размере 147,9 млн руб. и дебиторскую задолженность около 129,3 млн руб. Капитал и резервы составили 63,3 млн руб., при этом совокупные обязательства превысили 370 млн руб.

Футбольный клуб «Динамо» (Махачкала) сформирован на базе проекта «Махачкала» и в последние годы выступает на профессиональном уровне российского футбола. В сезоне 2025/26 команда играет в Российской премьер-лиге, закрепившись в высшем дивизионе после выхода из низших лиг. Домашние матчи клуб проводит в Махачкале и Каспийске, параллельно развивая собственную академию и молодежную систему.

Финансирование клуба, согласно открытым данным, формируется за счет спонсорских и коммерческих контрактов. В числе ключевых партнеров — маркетплейс Wildberries и букмекерская компания BetBoom, а также ряд региональных и частных инвесторов.

Валерий Климов