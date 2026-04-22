От истока до тумана: DOGMA благоустраивает ЖК «Рекорд»

Федеральный девелопер DOGMA возводит в Краснодаре квартал бизнес-класса «Рекорд» с уникальной концепцией благоустройства, в основе которой лежит образ реки. Он начинается от истока и доходит до тумана. Каждая зона имеет собственную отличительную черту: фонтан или арт-объект.

ЖК «Рекорд» расположен в микрорайоне Черемушки и включает шесть 24-этажных домов. Первые этажи будут выделены под коммерческую инфраструктуру: магазины, кафе и рестораны, сервисы, которые являются неотъемлемой частью повседневных будней.

Отличительная особенность квартала — благоустройство. На территории планируется создать зеленые дворы без автомобилей, вместо парковок появятся зоны для прогулок, отдыха и занятий спортом. В том числе площадки для детей разных возрастов и воркаут-зоны. Особое внимание DOGMA уделит озеленению, подстраиваясь под климатические особенности Краснодара. В квартале появятся хвойные и лиственные деревья, цветущие кустарники и декоративные растения, в том числе ели, кипарисы, ивы, рябины, яблони, сливы, клены и можжевельники.

«Мы заботимся о комфорте жителей наших проектов и создаем такое благоустройство, чтобы каждый мог использовать его в своем уникальном жизненном сценарии. Здесь найдется место для разного времяпровождения: от спокойного утреннего кофе или семейных выходных до деловых встреч. Центральная аллея с ее творческой атмосферой станет знаковой локацией, чтобы просто замедлиться и насладиться тишиной или провести время активно и с пользой»,— рассказала директор департамента стратегии продукта ГК DOGMA Евгения Стяжкина.

Доминанта проекта — пешеходная аллея в 115 м. Ее концепция навеяна образом реки, которая начнется с заводи и завершится легким туманом. Пространство будет развиваться по принципу «течения». В центральной части появится водный элемент с эффектом водоворота и водопада. В более спокойной зоне — водоем с местами для отдыха. Туман будет представлен как арка-кольцо с распылением пара.

В середине аллеи возведут амфитеатр для небольших мероприятий, который выполнит функции зонирования пространства. По всему прогулочному маршруту разместят арт-объекты: зеркальные шары, скульптуры животных и абстрактные композиции.

