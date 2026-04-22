В горах Сочи продлили штормовое предупреждение из-за снегопада

В горах Сочи продлено штормовое предупреждение в связи с продолжающимся сильным снегопадом. По данным городской администрации, интенсивные осадки сохранятся до конца текущих суток, а также ночью и утром 23 апреля. Объем выпавшего снега в среднегорной и высокогорной зоне может соответствовать критериям опасного природного явления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Отмечается, что наиболее сложная обстановка складывается на высотах от 1000 метров над уровнем моря, где сохраняется лавинная опасность. Власти курорта подчеркивают, что погодные условия требуют повышенного внимания как со стороны экстренных служб, так и со стороны жителей и туристов. Ситуация находится под контролем городского оперативного штаба.

В связи с неблагоприятным прогнозом жителям и гостям Сочи рекомендовано отказаться от посещения горных маршрутов и туристических троп в указанный период. Ограничения носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности в условиях ухудшения погодной обстановки, уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что ухудшение погодных условий связано с очередной волной похолодания, которая охватывает территорию Краснодарского края. В дневные часы 22 апреля температура воздуха на основной территории региона составит от +8 до +13 градусов, при этом местами прогнозируются сильные осадки.

Кроме того, в регионе продолжает действовать предупреждение о заморозках. В ночные часы температура может опускаться до –3 градусов, что также оказывает влияние на общую метеорологическую ситуацию. Синоптики отмечают, что нестабильные погодные условия сохранятся как минимум до конца рабочей недели.

Мария Удовик