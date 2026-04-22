На КИФ-2026 выступят Александр Новак, Максим Решетников и Виталий Мутко

Фонд Росконгресс раскрыл состав спикеров Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026), который пройдет 28–30 апреля в МВЦ «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах. Организаторы разместили полную деловую программу на сайте forumkavkaz.org, где центральная тема — «Расширяя горизонты возможностей».

Программа объединяет десятки мероприятий: первый день посвятят молодежи и стартапам вроде конкурса «Точка роста Кавказа», второй — диалогу губернаторов семи регионов СКФО (Дагестан, Ингушетия, КБР, КЧР, Северная Осетия–Алания, Ставропольский край), третий — госполитике и стратегиям. Темы охватывают инвестиции, АПК, цифровизацию, туризм, промышленность и международное сотрудничество.

В спикерах — вице-премьер Александр Новак, министр МЭР Максим Решетников, замглавы Минэкономики Азербайджана Эльнур Айдын оглы Алиев, министр Сербии Ненад Попович, эксгубернатор Наталья Комарова, гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, глава «Деловой России» Алексей Репик, глава «Логики молока» Руслан Алисултанов, замгендиректора «Кавказ.РФ» Андрей Цемахович, гендиректор «Мантера-Групп» Вадим Трукшин, руководитель Роскачества Максим Протасов, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов. Приедут президенты Абхазии Бадра Гунба и Южной Осетии Алан Гаглоев, замминистры Сергей Назаров, Святослав Сорокин, Андрей Разин, Роман Некрасов, Павел Кадочников, Петр Конюшенко, Алексей Ересько.

Александр Новак подчеркнул потенциал СКФО в соцсфере, бизнесе, туризме, промышленности и культуре: форум вырабатывает инициативы для роста благосостояния. Антон Кобяков, советник президента и секретарь оргкомитета, вспомнил итоги КИФ-2025: 86 соглашений на 206 млрд руб., обновление тур инфраструктуры, школ, дорог и промышоенных проектов. Фонд Росконгресс, учрежденный в 2007 году, организует события с участием гостей из 209 стран, 15 тыс. СМИ и 5 тыс. экспертов; сотрудничает с 239 партнерами в 90 странах.

На Кавказском инвестфоруме ожидают 4100 участников из 32 стран, многие из них уже анонсированы. Это главное деловое событие года, которое укрепит экономику региона, где бизнес и власть синхронизируют проекты под Стратегию развития СКФО.

Станислав Маслаков