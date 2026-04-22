Бывший курский губернатор Алексей Смирнов обжаловал приговор за взятку

Защита бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова подала апелляцию на приговор по делу о взяточничестве. Согласно картотеке дел Ленинского райсуда Курска, жалоба пока не принята к рассмотрению.

Алексей Смирнов

Фото: Константин Крупенин, Коммерсантъ Алексей Смирнов

Приговор господину Смирнову вынесли в начале апреля. За два эпизода получения взяток на сумму почти 21 млн руб. он был приговорен к 14 годам лишения свободы и штрафу 400 млн руб. Алексея Смирнова также лишили звания заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства РФ. Прокуратура в прениях настаивала на 15 годах колонии и штрафе 500 млн руб.

Господин Смирнов просил о снисхождении. В ходе расследования уголовного дела Алексей Смирнов признал вину и заключил со следствием досудебную сделку, которая гарантировала ему сокращение максимальной санкции по каждому из эпизодов с 15 до семи лет и шести месяцев. Бывший губернатор просил назначить наказание ниже низшего предела в восемь лет.

Суд установил, что в 2022 году на тот момент первый замгубернатора Курской области Алексей Смирнов с другим вице-губернатором Алексеем Дедовым получили 21 млн руб. от предпринимателей, занимавшихся ремонтом соцобъектов и строительством оборонительных укреплений на границе с Украиной. Оба чиновника признали вину, рассказав, что взятки передавались бывшему главе региона Роману Старовойту, который после отставки с поста министра транспорта РФ в прошлом году покончил с собой. Алексея Дедова приговорили к 17 годам колонии.

Сергей Толмачев, Воронеж