Производители алкоголя в Дагестане заработали более 3,7 млрд рублей в 2025 году

Алкогольная отрасль Дагестана по итогам 2025 года продемонстрировала сильные финансовые результаты, закрепив за регионом статус одного из ключевых центров виноделия и производства крепких напитков в России. Совокупная чистая прибыль крупнейших игроков рынка превысила 3,7 млрд руб., а суммарная выручка приблизилась к 17 млрд руб., следует из данных СПАРК-Интерфакс, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Крупнейшим игроком по обороту остается АО «Кизлярский коньячный завод», выручка которого в 2025 году составила 7,3 млрд руб., а чистая прибыль — 818 млн руб. Предприятие, находящееся в федеральной собственности, сохраняет лидирующие позиции в сегменте бренди и коньяка, опираясь на масштаб производства и развитую инфраструктуру.

При этом по уровню прибыльности первое место занимает ООО «Дербент вино», заработавшее 1,03 млрд руб. при выручке 3,1 млрд руб. Компания демонстрирует одну из самых высоких рентабельностей в отрасли, чему способствует значительный объем прочих доходов, а также развитие собственной сырьевой базы и продуктовой линейки.

Сопоставимые показатели демонстрируют и другие дербентские предприятия. ОАО «Дербентский завод игристых вин» получил около 800 млн руб. чистой прибыли при выручке 2 млрд руб., а АО «Дербентский коньячный комбинат» — 732,6 млн руб. при выручке 2,8 млрд руб. Эти компании остаются устойчивыми производственными активами с крупной материальной базой и значительным штатом сотрудников.

Менее крупные участники рынка показывают более умеренные результаты. ЗАО «Вино-коньячный завод “Избербашский”» зафиксировало прибыль 214,4 млн руб. при выручке 792 млн руб., а ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» — 132,8 млн руб. при выручке 1,4 млрд руб. Их вклад в общую прибыль отрасли заметно ниже, однако они остаются частью сформировавшегося производственного кластера.

В целом структура рынка демонстрирует четкое разделение между крупными предприятиями с исторически сложившейся инфраструктурой и более компактными производителями. Основная доля выручки и прибыли сосредоточена у нескольких ключевых компаний, прежде всего в Дербенте и Кизляре, где сосредоточены основные мощности по переработке винограда и выпуску продукции.

Основной тенденцией 2025 года, по мнению аналитиков алкогольного рынка, стал ускоренный рост винодельческого сегмента по сравнению с традиционным производством коньяка. Компании, ориентированные на выпуск вина, демонстрируют более высокую динамику прибыли и рентабельности, тогда как коньячные заводы сохраняют лидерство за счет масштаба бизнеса. Различия в показателях объясняются стратегиями развития: новые игроки активнее инвестируют в маркетинг, брендинг и расширение ассортимента, тогда как крупные производители опираются на устоявшиеся рынки сбыта и известные марки.

В результате отрасль в целом демонстрирует устойчивый рост, обеспеченный наличием полного производственного цикла, собственной сырьевой базы и благоприятных климатических условий, что позволяет дагестанским производителям укреплять позиции на внутреннем рынке и наращивать финансовые показатели даже на фоне роста издержек и акцизной нагрузки.

Роман Лаврухин