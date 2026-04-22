В Туапсе разобрали завалы зданий, разрушенных в результате атаки БПЛА

В Туапсе завершен разбор завалов зданий, поврежденных в результате недавних атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

По его словам, новых заявок на расчистку разрушений не поступает, при этом продолжают работу комиссии, оценивающие причиненный ущерб. В пострадавших зданиях временно восстановлено остекление с использованием защитной пленки, постоянный ремонт будет проводиться по мере готовности.

В результате атак, произошедших в ночь на 16 и 20 апреля, девять жителей города утратили жилье. Все они размещены в гостиницах и обеспечены питанием. Отдельно отмечается, что на контроле властей находятся пожилые граждане, люди с инвалидностью, семьи участников военной операции и многодетные семьи — всего около 25 человек.

По данным станции скорой медицинской помощи Туапсе, после инцидентов роста числа обращений за экстренной помощью не зафиксировано.

В ночь на 20 апреля атака БПЛА привела к возгоранию в порту и повреждению транспортной инфраструктуры Туапсинского морского порта. Обломками были повреждены стекла в 17 зданиях, включая социальные объекты и жилые дома, а также газопровод. В результате атак один человек погиб и двое получили ранения.

