Глава ВТБ оценил сроки восстановления «Самолета»

ГК «Самолет» может поправить финансовое положение за несколько лет, считает председатель правления ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. В феврале группа попросила у государства льготный кредит на сумму до 50 млрд руб. для покрытия части долга. Правительство отказало «Самолету».

«Мы считаем, что это ситуация временная, и что при определенном скоординированном подходе кредиторов и дополнительном усилии их менеджмента, компания в состоянии в течение нескольких лет поправить свою ситуацию и выйти на нормальные показатели для обслуживания долга»,— сказал господин Костин на бизнес-встрече (цитата по ТАСС).

Правительство отказало в господдержке «Самолета», так как не сочло финансовое положение компании критическим. Прибыль ГК по РСБУ за 2025 год выросла в шесть раз год к году, до 1,6 млрд руб., следует из данных на сайте раскрытия информации. Долгосрочные обязательства увеличились на 3,5%, до 179 млрд руб.

