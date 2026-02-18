Правительство оставит «Самолет» без прямой финансовой поддержки

Правительство отказало ГК «Самолет» в предоставлении льготного кредита, о котором девелопер просил ранее. Об этом «Ъ» сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их словам, финансовое положение компании не признано критическим, поэтому оснований для прямой господдержки нет. При этом обсуждаются косвенные меры помощи — соответствующее решение может быть принято 20 февраля на совещании в Минфине России.

В самой компании заявили, что не располагают информацией о решении властей. В правительстве на запрос «Ъ» не ответили.

В начале февраля стало известно, что руководство «Самолета» обратилось в правительство с просьбой предоставить кредит в 50 млрд руб. взамен на блокирующий пакет акций с правом обратного выкупа. В компании тогда пояснили, что обратились за поддержкой для «оптимизации финансирования группы в рамках жесткой денежно-кредитной политики».

«Самолет» — крупнейший в России по объему текущего строительства девелопер жилья. По данным отчетности группы за первое полугодие 2025 года по МСФО, скорректированный чистый долг за минусом денежных средств и средств на счетах эскроу покупателей составил 350,9 млрд руб.

