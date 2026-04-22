Жителя Ставрополья осудили за мошенничество на 8,9 млн рублей

Пятигорский городской суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.

Суд установил, в 2024 году мужчина заключил с одной из организаций подряд на ремонт дороги. В качестве предоплаты он попросил 3,3 млн руб., а затем распорядился ими по собственному усмотрению. «Кроме того, подсудимый убедил своего знакомого, что имеет возможность оказать помощь в приобретении автомобилей импортного производства по заниженной стоимости. На данное предложение мужчина согласился и передал обвиняемому денежные средства в размере 3 млн руб., которые обвиняемый похитил»,— говорится в сообщении. Также в июне 2024 года обвиняемый в общении с другим своим знакомым убедил его, что сможет помочь в приобретении земельных участков. Получив предоплату в 2,6 млн руб., фигурант скрылся и использовал деньги по своему усмотрению.

Суд назначил мужчине нраказание в виде шести лет и одного месяца колонии общего режима.

Наталья Шинкарева