«Дербент вино» показало самую высокую прибыль среди производителей алкоголя в Дагестане

ООО «Дербент вино», зарегистрированное в Дербенте и занимающееся производством вина из винограда, по итогам 2025 года показало чистую прибыль в размере 1,03 млрд руб., следует из данных СПАРК-Интерфакс, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выручка компании за отчетный период составила 3,1 млрд руб., себестоимость продаж — 2,3 млрд руб., валовая прибыль — 805,8 млн руб. Прибыль до налогообложения достигла 1,41 млрд руб. В структуре доходов значительную долю занимают прочие доходы, которые в 2025 году составили 1,59 млрд руб. По итогам 2024 года совокупные доходы компании находились на уровне 3,37 млрд руб., что сопоставимо с текущими показателями.

Компания ведет деятельность с 2007 года и является правопреемником ряда предприятий, включая Дербентский винно-коньячный завод. Основным видом деятельности указано производство вина, при этом компания также осуществляет выращивание винограда, переработку сельхозпродукции, производство алкогольной продукции и оптовую торговлю напитками. Генеральным директором является Эмиль Омаров.

Согласно отчетности, динамика финансовых результатов существенно изменилась в последние годы. До 2023 года компания фиксировала отрицательную или околонулевую нераспределенную прибыль, тогда как в 2024 году показатель вышел в положительную зону и составил 642,2 млн руб., а в 2025 году увеличился до 1,68 млрд руб. Чистая прибыль за 2025 год превысила 1 млрд руб.

Среднесписочная численность сотрудников на конец 2024 года составляла 173 человека. Уставный капитал — 10 млн руб. В собственности компании находятся значительные основные средства, объем которых на конец 2025 года превышает 1,4 млрд руб. Общий объем активов составляет более 5 млрд руб., включая запасы на уровне 1,6 млрд руб. и дебиторскую задолженность около 1,5 млрд руб.

Капитал и резервы компании достигли 2,19 млрд руб., долгосрочные обязательства — около 1,98 млрд руб., краткосрочные — 906,9 млн руб. В 2024 году сумма уплаченных налогов превысила 460 млн руб., включая НДС, акцизы и налог на прибыль. Компания также располагает лицензиями на производство и оборот алкогольной продукции, владеет десятками товарных знаков и сертифицированной продукцией, предназначенной в том числе для экспорта.

Согласно отчетности, выручка компании демонстрирует устойчивый рост: с 402,5 млн руб. в 2021 году до 3,1 млрд руб. в 2025 году. Чистая прибыль за этот же период увеличилась с 2,4 млн руб. до более чем 1 млрд руб., что отражает расширение производственной базы, увеличение объемов выпуска продукции и развитие каналов сбыта.

Валерий Климов