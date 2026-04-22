Ночью над Кубанью и Черным морем сбили беспилотники

Силы противовоздушной обороны в ночь на 22 апреля перехватили и уничтожили 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями ряда регионов России, включая Краснодарский край, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По информации ведомства, дроны были нейтрализованы над Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над Черным морем. Все цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал о последствиях падения обломков беспилотников в Приморско-Ахтарске. В результате повреждения получили несколько объектов: в двух коммерческих и одном административном здании выбило окна. Также зафиксированы повреждения частного дома — пострадали стена, дверь, окно и ограждение. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Власти предупреждают о рисках, связанных с возможным падением обломков БПЛА, и призывают жителей соблюдать меры предосторожности.

Дополнительно напомнили о действующих ограничениях на съемку и распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о расположении военных и критически важных объектов. За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность, включая штрафы.

Ситуация находится под контролем профильных служб, мониторинг обстановки продолжается.

Мария Удовик