Возвращение кошельков

С прошлого года спрос на наличные начал расти, а в 2026 году эта динамика стала еще более заметной. Причина не только в нестабильной работе мобильного интернета, но и в том, что на фоне резкого падения ставок по вкладам многие предпочитают снимать деньги и хранить их дома. В свою очередь, бизнес все активнее продвигает оплату наличными в целях экономии на эквайринге и налогах.

Стабильные скачки

По данным Банка России, месячный темп прироста наличных денег в обращении в марте этого года увеличился на 300 млрд руб.— эта динамика заметно выше показателей прошлых лет. В годовом сопоставлении на 1 апреля объем наличных вырос на 12,2%. «Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей»,— пояснил регулятор.

По словам начальника департамента налично-денежного обращения банка «Зенит» Татьяны Жуковой, в марте—апреле действительно был зафиксирован рост снятия наличных в банке. Переход граждан на наличные подтверждают и косвенные факторы. В Wildberries подсчитали, что в первом квартале оборот кошельков и зажимов для денег в продажах маркетплейса увеличился сразу на 17%.

При этом повышенный спрос на наличные начался не в текущем году. «Население стало более активно снимать наличные уже во втором полугодии 2025 года. При этом в марте—апреле спрос на наличную валюту ускорился»,— отмечает руководитель управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. Обычно пик спроса на наличные приходится на четвертый квартал в связи с предпраздничными покупками, однако в 2025 году, по словам Марины Абрамовой, заведующей кафедрой банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета, профессора, доктора экономических наук, дополнительным фактором спроса стали технологические сбои. «В первом квартале 2026 года действие этого фактора продолжилось и, по нашему мнению, усилилось»,— заключила эксперт.

По оценке Марины Абрамовой, в течение последних пяти лет объем наличных денег в обращении увеличился на 46,4%. Одна из причин — геополитические события. «Периодически наблюдались всплески спроса на наличные деньги, особенно ярко они проявились в 2022 году. В дни пиковой нагрузки Банк России выпускал в обращение столько наличных денег, сколько обычно не выпускает за целый год»,— уточнила эксперт.

Наличный расчет

Основная причина роста спроса на наличные — недоступность банковского эквайринга из-за нестабильного интернета, говорит старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов.

Иными словами, начиная с середины прошлого года участились ситуации, когда платеж по карте не проходит из-за отсутствия интернета.

По словам заместителя директора группы стратегического консультирования и трансформации Kept Александра Бугакова, случаи отключения мобильной связи снижают безоговорочное доверие к цифре. «Отключения давно стали частым явлением в регионах, но до последнего времени обходили столицу стороной. В этом году ситуация изменилась,— говорит эксперт.— Блэкауты в марте 2026 года стали шоком из-за гораздо большего, нежели в среднем по стране, использования москвичами безналичной оплаты и сервисов доставки через приложения». По его словам, в глубине массовой народной памяти до сих пор сохранились эпизоды банковских кризисов, которые всплывают при первом же случае таких сбоев.

Неприкосновенный запас

По данным проведенного в конце 2025 года Финансовым университетом при правительстве РФ исследования «Оценка перспектив развития налично-денежного обращения в российской экономике», доля граждан, которые в том или ином объеме хранят свои сбережения в наличной форме, составляет более 80%. Правда, авторы отмечают, что такой вывод можно сделать косвенно, так как совсем не имеют сбережений 11% респондентов и еще 5% из них все сбережения хранят в безналичной форме. При ответе на вопрос о причинах такой стратегии 82% респондентов назвали нежелание раскрывать третьим лицам (даже банку) объем своих сбережений. Среди популярных причин хранения денежных средств в наличной форме — опасение мошенничества (41%), недоверие к органам власти (36%) и недоверие к банкам (35%). Авторы исследования подчеркивают, что это важное наблюдение: подавляющее большинство граждан ради конфиденциальности своего благосостояния и личной жизни согласны недополучать доход, выбирая тезаврацию (накапливание денег) вместо вложений в финансовые активы.

По мнению независимого эксперта Андрея Бархоты, это связано с несколькими обстоятельствами.

Во-первых, изменения в законе «О банках и банковской деятельности» от 1 сентября 2025 года позволяют банкам замораживать платежи, переводы и снятие денег в банкомате при подозрении в мошеннических действиях в одностороннем порядке.

Во-вторых, возникают серьезные сбои в интернет-подключении и работоспособности ряда сервисов, относящихся к рутинным банковским операциям. «Доходит до того, что если ранее неприкосновенный запас наличных у граждан составлял от 0,3 до 1 ежемесячного дохода, то сегодня этот размер вырос кратно»,— заключает господин Бархота.

Стоп-оплата

При этом возвращение к наличным стимулирует и бизнес. Связано это с тем, что с 1 января 2026 года отменено действовавшее с 2006 года освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также услуг компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов (процессинг и эквайринг). «Минфин ранее сообщал, что ежегодные доходы бюджета от отмены льгот по НДС составят около 30 млрд руб. Вместе с налоговой реформой это подталкивает малый и средний бизнес, а также индивидуальных предпринимателей настойчиво предлагать покупателям рассчитываться наличными»,— поясняет возросший интерес бизнеса к наличным Александр Бугаков. По мнению Павла Жолобова, в первую очередь уход в наличные расчеты практикуется компаниями микробизнеса, которые таким образом стремятся оптимизировать возросшие расходы из-за повышения НДС и отмены льгот по эквайрингу.

Однако для бизнеса рост доли наличных расчетов — явление неоднозначное.

«С одной стороны, это позволяет экономить на эквайринговых комиссиях и обеспечивает непрерывность торговли при технических сбоях, с другой — усложняет учет и повышает риски, связанные с претензиями со стороны налоговых органов»,— обращают внимание в НРА. Тем не менее в текущих условиях компании готовы принять риски, связанные с обращением наличных денежных средств, чтобы не потерять прибыль.

Кому выгодно?

Увеличение доли наличных напрямую отражается на банковском секторе. «Для банков это, безусловно, не самая дешевая история: инкассация, пересчет, обслуживание устройств, безопасность, операционная нагрузка»,— говорит руководитель блока цифрового бизнеса ТКБ Наталья Базалей. Однако, как уточняет Павел Жолобов, банки в любом случае будут нести операционные издержки и не смогут полностью отказаться от инкассации и сети банкоматов.

Более значимая потеря для банков — ликвидность, на которой они могли бы зарабатывать в случае, если бы эти средства были размещены на счетах.

«За 2025 год объем наличной денежной массы вырос на 1 трлн руб., или на 5,4%. Этот объем средств банки недополучили в качестве дешевой ресурсной базы для высокомаржинального размещения. Но при этом стоит понимать, что речь идет лишь о недополученном потенциальном доходе, увеличение наличных не привело к сокращению средств клиентов на счетах в банковской системе. За 2025 год средства населения на счетах в банках выросли на 8,4 трлн руб., или на 14,4%»,— подытожил эксперт.

Цены вверх

Увеличение наличного денежного обращения часто связывается с ростом инфляции. Но эксперты уверяют, что в настоящее время таких рисков нет. Валентина Диденко, доцент Финансового университета, доктор экономических наук, поясняет, что произошел переток из безналичных депозитов, являющихся частью совокупной денежной массы (агрегат М2), в наличные денежные средства (отражает агрегат М0). В аудиторской компании ФБК также добавляют, что негативное влияние на инфляцию в большей степени оказывает рост денежного агрегата М2. «А он растет большими темпами, чем наличная денежная масса»,— говорят там.

Старший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин считает, что темп прироста наличных в обращении 5,4% сопоставим с инфляцией и даже денежная масса в широком определении, несмотря на высокие ставки, возвращается к нормальным приростам на уровне 10%, которые наблюдались и в 2016–2020 годах.

Госпожа Абрамова объясняет отсутствие реакции на увеличение денежного обращения моделью поведения граждан: проведенные в ходе исследования опросы показали, что сбережения в форме наличных денег, несмотря на свою экономическую нецелесообразность, по мнению респондентов, являются даже более значимыми по объемам, чем платежи наличными. «Этот результат, полученный в ходе опроса, помогает объяснить, почему снижение доли наличных в денежной массе не является значимым фактором роста индекса потребительских цен. Оно не сопровождается соответствующим приростом депозитов и кредитов, часть наличных денег оседает у граждан и не попадает на рынок товаров, работ и услуг»,— заключает эксперт.

Поиск решений

Приостановить темпы роста наличного денежного обращения и, возможно, вернуть наличные деньги в финансовую систему позволило бы обеспечение стабильной работы мобильного интернета.

Одна из мер по решению проблем с оплатой при проблемах со связью — «белые списки» сайтов и сервисов, которые обязаны работать при блокировках мобильного интернета.

Однако эксперты считают, что данное решение не позволит полностью решить проблему.

«Распределенные сети банков используют для защищенной передачи трансакций те же технологии виртуальных частных сетей, что и VPN-провайдеры, с которыми борется Роскомнадзор. При этом ведомство на внедрение ИИ для выявления VPN-трафика по плану цифровизации Роскомнадзора в 2026 году планирует направить 2,27 млрд руб. Поскольку любые нейросети по определению являются “черным ящиком”, это неминуемо обернется увеличением числа ложных срабатываний, жертвами которых, скорее всего, станут платежные сервисы»,— поясняет Александр Бугаков.

Бизнес, со своей стороны, также пытается найти решения на случай проблем со связью. Так, в пресс-службе Wildberries рассказали, что в пунктах выдачи работает программное обеспечение, позволяющее выдавать товары в режиме офлайн, а клиенты при необходимости могут делать скриншоты QR-кода для получения заказов. «Однако масштабирование отложенных платежей на оплату товаров и услуг, которые могут применяться при отсутствии связи, как, например, в общественном транспорте, сопряжено с рисками. Это приемлемо для малых сумм, но привлекательно для мошенников при крупных операциях»,— считает заместитель предправления Ренессанс-банка Денис Мавланов. По его мнению, частично решить проблему расчетов может рост доли терминалов с кабельным или Wi-Fi-интернетом — без мобильных ограничений.

Вопрос бесперебойности поддержки платежных функций остается в настоящее время ключевым. По мнению Валентины Диденко, после устранения проблем подавляющее большинство граждан вернется к привычным безналичным расчетам, а наблюдаемый рост наличного обращения останется эпизодическим, а не структурным явлением.

Вероника Хохлова