«Дифференцированный подход к предоставлению льгот поможет резидентам ОЭЗ развиваться»

Почему назрела необходимость пересмотреть подход к предоставлению льгот резидентам российских особых экономических зон (ОЭЗ), нужно ли распространять преференциальный режим на предприятия, расположенные вне территорий ОЭЗ, и какой эффект это даст, “Ъ” рассказала генеральный директор АО «Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"» Тамара Рондалева.

Фото: Предоставлено пресс-службой ОЭЗ «Санкт-Петербург»

— Какие изменения, на ваш взгляд, могли бы усовершенствовать и повысить эффективность инструмента ОЭЗ?

— На мой взгляд, есть необходимость более дифференцированного подхода к предоставлению льгот в рамках ОЭЗ. И считаю, что это поможет резидентам развиваться, а государству — получать более выраженный эффект от предоставления преференций и инфраструктуры. Компании, которые хотят продолжать инвестиционную деятельность, показывают результаты, развивают свои проекты, инвестируют в модернизацию производственных мощностей, увеличивают штатную численность и создают новые разработки, должны продолжать пользоваться имеющимися льготами и даже получать новые.

Сегодня существует множество инструментов поддержки бизнеса в рамках ОЭЗ, и нужно их консолидировать и предоставлять активным компаниям. Таким резидентам особых экономических зон не только должна быть доступна готовая инфраструктура для дальнейшего расширения, но и возвращены другие льготы, которые были на старте создания проекта ОЭЗ. Резиденты, которые уже работают в ОЭЗ, занимаются инновационной деятельностью и созданием высокотехнологичных производств, вкладывают большие средства в организацию производственных мощностей, и это очень большая нагрузка на их предприятия. Для них дополнительные льготы по страховым взносам имели бы весомое значение.

А для тех компаний, которые закончили инвестиционную деятельность и выполнили свои обязательства перед ОЭЗ, создали производства и занимаются коммерческим выпуском продукции, не планируя масштабных инвестиций в развитие, льготы, соответственно, должны сокращаться.

— Не приведет ли ужесточение преференциальных условий для последних к снижению привлекательности ОЭЗ для бизнеса?

— В последнее время ФЗ №116 «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» претерпевает ряд изменений и, на мой взгляд, не в пользу инвестора. Когда в России создавались особые экономические зоны, декларировалось, что условия на этих площадках будут неизменны в течение всего срока их существования. И, конечно, это одно из преимуществ ОЭЗ, куда резидент инвестирует вдолгую, понимая, по каким правилам он будет реализовывать свой сложный инвестиционный проект. Однако в текущей геополитической и экономической ситуации, когда меняются все условия и правила игры, мы понимаем, что должен быть дифференцированный подход к инвесторам. И он должен быть не только в сторону ограничений, но и обязательно в сторону предоставления дополнительных льгот тем, кто показывает рост и увеличение инвестиций. Важно не ограничивать льготы, а дифференцированно их предоставлять, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность особых экономических зон по сравнению с другими институтами развития.

— Дифференцированный подход предоставления льгот необходим, чтобы стимулировать резидентов в ОЭЗ постоянно расти и развиваться?

— Безусловно. Сегодняшние нормы и льготы зафиксированы в 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Но компаниям—резидентам ОЭЗ, которые завершили свой инвестиционный цикл, уже создали свои производства, обладают серьезной материально-технической базой, внушительным штатом высококвалифицированного персонала, нужно иметь возможность получать новые льготы, чтобы развивать отрасли, в которых они работают, и создавать новые продукты. Дополнительные меры поддержки могут позволить продолжать развитие производств, наращивание мощностей, новые разработки, взаимодействие с университетами и наукой. Производственные мощности предприятий должны быть максимально загружены. И для этого нужны определенные условия, которые будут стимулировать бизнес инвестировать дальше.

— Как вы относитесь к идее распространения преференциального режима, работающего на территории ОЭЗ технико-внедренческого типа (ТВТ), на высокотехнологичные компании, расположенные вне территорий этих зон?

— Особые экономические зоны зарекомендовали себя как эффективный инструмент развития. Это понятный и прозрачный для государства с точки зрения расчета экономической эффективности проект. Это достаточно весомое основание, чтобы распространить такой опыт и на другие компании.

Поэтому мы поддерживаем идею вводить режим ОЭЗ на предприятиях, которые находятся вне территории зон, и наделять их такими же преференциями, которые получают наши резиденты. Присоединять к ОЭЗ необходимо предприятия, которые ведут серьезную инвестиционную деятельность и осуществляют модернизацию своих производств, особенно задействованные в приоритетных отраслях экономики. Например, в Санкт-Петербурге есть большое количество предприятий, которые занимаются судостроением, автомобилестроением, приборостроением и заняты в других отраслях, у которых большие производственные планы и обширная инвестиционная программа. Их, например, можно было бы наделять статусом ОЭЗ, чтобы они могли получать льготы и помощь от государства. Таким образом, можно эффективно оказать поддержку большим заводам, предприятиям и высокотехнологичным компаниям, которые сейчас находятся вне периметра ОЭЗ. По этому пути сегодня развиваются наши коллеги из других регионов.

— Какой, на ваш взгляд, экономический эффект может дать такая мера?

— Для предприятий это отличная возможность высвободить денежные средства для модернизации мощностей, увеличить доходность проектов, повысить автоматизацию процессов, инвестировать в новые разработки, привлекать высококвалифицированный персонал. Санкт-Петербургу (если говорить о нашем регионе) это позволит в рамках постановления правительства РФ №1119 возвращать налоговые отчисления, уплаченные резидентами ОЭЗ в федеральный бюджет, обратно в регион и использовать для развития промышленной инфраструктуры города. Страна, в свою очередь, получит новую конкурентную продукцию в сфере микроэлектроники, приборостроения, станкостроения и других областей, в которой очень нуждается наша экономика. Также это повлечет создание новых высокооплачиваемых рабочих мест и увеличение налоговых отчислений как в региональный, так и федеральный бюджет.

— Эту инициативу уже обсуждают на уровне государства?

— Сейчас ее обсуждают на уровне экспертов, отраслевых ассоциаций и руководителей особых экономических зон. Мы готовим соответствующие предложения, которые направим в региональные и федеральные органы власти.

— Кто будет решать, на какие именно внешние компании распространить режим ОЭЗ ТВТ?

— Проект «Особые экономические зоны» встроен в экономику регионов. В Санкт-Петербурге в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России функция управления проектом и привлечения инвесторов возложена на правительство города. Регион рассматривает инвестпроекты, определяя, как та или иная компания будет развиваться, обладая преференциями экономической зоны, относится ли она к отраслям промышленности, в которых заинтересованы регион и РФ, производит ли высокотехнологичную продукцию, создает ли высокооплачиваемые рабочие места. Этот отбор осуществляет экспертный совет, в который входят эксперты совершенно разных направлений: представители научного сообщества, администрации региона, банков, других институтов развития и т. д.

— Какие направления вы видите для стратегического развития инструмента ОЭЗ? Как должна трансформироваться роль управляющей компании ОЭЗ?

— Мы постоянно расширяем сервисы для наших резидентов, предоставляем очень широкий спектр услуг. Плюс мы занимаемся поиском инвесторов из других регионов и дружественных стран. Анализируя свои возможности и учитывая тот факт, что мы знаем всю структуру проектов наших резидентов, мы считаем, что будущее развитие ОЭЗ — дать управляющим компаниям зон возможность предоставлять финансирование резидентам для реализации их проектов: на строительство зданий и промышленных помещений и на покупку оборудования. То есть мы говорим о наделении управляющих компаний возможностью принимать участие в проектах резидентов — в том или ином виде.

— Занимаетесь ли вы налаживанием международных связей?

— Да. Тут мы работаем в двух направлениях. Город Санкт-Петербург и особая экономическая зона выполняют обязательства перед РФ по привлечению как российских, так и иностранных инвесторов. Это закреплено в соглашении. Второе направление — это обращения инвесторов к нам за помощью в продвижении их продукции на международном рынке. Мы формируем для них программы продвижения совместно с администрацией города — это и участие в международных выставках, и компенсация затрат на экспортную составляющую, и другая поддержка.

— Какие отрасли станут в ближайшее время драйверами роста вашей и других ОЭЗ?

— Сейчас в лидерах остаются предприятия по выпуску фармацевтической продукции и продукции из смежных с фармацевтикой отраслей. В целом востребовано все, что связано с основными потребностями людей: химфармнаправление, биотехнологии, продукты питания и решения по увеличению сроков их хранения. Также мы видим, что сейчас активно развиваются микроэлектроника, станкостроение и машиностроение, в которых очень нуждается РФ. Так как в Санкт-Петербурге находится несколько автомобильных заводов, производство автокомпонентной базы также продолжит свое развитие в нашем регионе.

— Планируется ли в ближайшее время расширение территории вашей ОЭЗ или создание новых площадок?

— В ближайшее время мы ожидаем расширения территории наших действующих площадок. Сейчас в ОЭЗ «Санкт-Петербург» их четыре: «Нойдорф», «Новоорловская», «Парнас», «Шушары». Две последние площадки были присоединены благодаря активной поддержке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, вице-губернатора города Кирилла Полякова и главы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова. Думаю, в течение нескольких месяцев мы расширим их еще примерно на 150 гектаров — это будут земельные участки уже с готовой инфраструктурой. Планируем, что на новых территориях будут развиваться высокотехнологичные предприятия.

— Какие меры поддержки сегодня наиболее востребованы у резидентов ОЭЗ?

— Сегодня основная мера поддержки, которую дает ОЭЗ,— это не налоговые льготы и преференции, как многие считают. Для резидентов ОЭЗ гораздо важнее готовая инфраструктура и возможность льготно подключаться к энергомощностям. Это существенно влияет на развитие их проектов. Также сейчас инвесторы очень заинтересованы в получении готовых промышленных помещений. Это тоже дополнительная мера поддержки, которая позволяет им в максимально короткие сроки запустить свои производственные мощности. Интерес у участников также вызывает возможность пользоваться таможенной инфраструктурой ОЭЗ, которые имеют свою таможенную зону и предоставляют таможенные льготы на ввозимое оборудование и комплектующие, что сокращает и финансовую нагрузку на предприятия, и сроки изготовления конечной продукции.

— Какой вы видите ОЭЗ «Санкт-Петербург» через десять лет?

— Сейчас все очень быстро меняется как в Российской Федерации, так и во всем мире, поэтому предугадать, как будет развиваться режим ОЭЗ и какие отрасли будут востребованы через десять лет, конечно, достаточно тяжело. Но я думаю, что те предприятия, которые сейчас работают в ОЭЗ «Санкт-Петербург», продолжат свое развитие, потому что это очень масштабные проекты, ориентированные на работу вдолгую и предполагающие создание новых продуктов и новых направлений в долгосрочной перспективе.

Мнение эксперта Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин о том, как особые экономические зоны (ОЭЗ) из площадок с преференциями превратились в полноценную промышленную экосистему.

Фото: Пресс-служба Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России В этом году ОЭЗ «Санкт-Петербург» отмечает 20-летие. На ее примере можно проследить, как за эти годы изменилась сама модель особых экономических зон в России. Площадка, создававшаяся как инструмент с набором преференций, превратилась в полноценный элемент промышленной инфраструктуры, где ключевую роль играет уже не столько режим льгот, сколько качество управления и созданная для инвестора среда. За этот период ОЭЗ «Санкт-Петербург» привлекла более 165 млрд руб. частных инвестиций, на ее территории работает 67 резидентов, создано более 8 тыс. рабочих мест. Для сопоставления: еще на раннем этапе развития речь шла о десятках проектов и существенно меньших объемах вложений. Сегодня это один из крупнейших центров притяжения промышленного бизнеса в стране. Однако сами по себе цифры не объясняют устойчивость этой модели. За ними — переход от логики «предоставления инфраструктуры и льгот» к созданию среды, в которой инвестор получает полный цикл сопровождения: от входа на площадку до запуска производства и интеграции в кооперационные цепочки до обеспечения деятельности резидентов всеми необходимыми услугами. Именно этот сдвиг стал определяющим. Ключевым фактором такого перехода стала трансформация управленческого подхода. Если на первом этапе ОЭЗ конкурировали в основном условиями доступа: налогами, льготами, инфраструктурой, то сегодня конкуренция сместилась в плоскость управляемости. Скорость согласований, предсказуемость процедур, готовность работать с нестандартными проектами — эти параметры становятся решающими при выборе площадки. ОЭЗ «Санкт-Петербург» выстраивает эту модель последовательно. Здесь отрабатываются управленческие практики, связанные с сокращением сроков запуска проектов, развитием сервисной модели и внедрением инструментов сопровождения инвесторов. По ряду процедур сроки были существенно сокращены, что является конкурентным преимуществом по сравнению с рядом других площадок. Отдельное значение имеет участие управляющей компании зоны в формировании нормативной среды. Взаимодействие с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, в том числе в рамках экспертных советов при Государственной думе, позволяет учитывать практический опыт работы с инвесторами при доработке регулирования. Это снижает разрыв между нормой и реальной практикой и ускоряет внедрение решений. За последние годы изменилась и сама логика развития площадки. ОЭЗ перестает быть набором отдельных производств и становится пространством кооперации. На ее территории формируются производственные кооперационные цепочки, где компании выступают не только как самостоятельные игроки, но и как участники единой промышленной экосистемы. Это принципиально меняет экономику резидентов: снижаются издержки, сокращаются логистические плечи, ускоряется вывод продукции на рынок. В результате ОЭЗ начинает работать не только как инфраструктурный, но и как интеграционный инструмент промышленной политики. Преференциальный режим при этом сохраняет значение, но перестает быть определяющим фактором. По оценкам самих инвесторов, при выборе площадки на первый план выходят скорость запуска проекта, доступность сервисов и уровень сопровождения. Практика ОЭЗ «Санкт-Петербург» это подтверждает: за последний год было запущено шесть инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 21,4 млрд руб. Дополнительный стимул развития создает конкуренция между особыми экономическими зонами. Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ фиксирует не декларации, а фактические результаты работы площадок. Петербургская ОЭЗ стабильно входит в первую тройку, что отражает не только объем привлеченных инвестиций, но и эффективность управленческих решений, уровень загрузки инфраструктуры и качество работы с резидентами. Отдельное направление — ESG. Если еще несколько лет назад эта повестка воспринималась как дополнительная, то сегодня она напрямую влияет на инвестиционные решения. ОЭЗ «Санкт-Петербург» стала одной из первых особых экономических зон, которые активно включились в практику устойчивого развития. Резиденты ориентируются на требования к зеленым производствам, условиям труда и качеству корпоративного управления. Зона первой среди российских ОЭЗ провела практические сессии с резидентами по внедрению принципов ESG, интегрируя их как в требования к проектам, так и в развитие инфраструктуры. Международное направление сохраняет значение, несмотря на трансформацию внешнеэкономических связей. Так, ОЭЗ «Санкт-Петербург» адаптирует форматы взаимодействия, развивает сотрудничество с новыми рынками и продолжает привлекать проекты с иностранным участием. На сегодняшний день резиденты с участием капитала из четырех стран реализуют проекты на 16 млрд руб., что подтверждает сохранение интереса к площадке. В результате сегодня ОЭЗ — это не просто территория с особыми условиями, а управляемая промышленная экосистема. Ее устойчивость обеспечивается не набором льгот, а способностью быстро адаптироваться к изменениям, работать с инвестором в прикладной логике и формировать кооперационные связи внутри площадки. Опыт последних лет показывает: дальнейшее развитие особых экономических зон будет определяться именно этим фактором. Конкурировать будут не режимы, а управленческие модели. И в этой конкуренции выигрывают те площадки, которые умеют не только привлекать проекты, но и обеспечивать их развитие.

Беседовала Кира Васильева