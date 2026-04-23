«Наш резидент — это прежде всего инноватор»

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» — одна из самых динамично развивающихся ОЭЗ в России: за последние десять лет там было создано свыше 30 тыс. рабочих мест, а количество резидентов выросло с 38 до 128. Сегодня в столичной ОЭЗ работают 240 компаний, создавая импортозамещающую и стратегически значимую продукцию. О том какие этапы развития пришлось пройти экономической зоне Москвы, чтобы стать главным драйвером достижения технологического суверенитета страны, как сегодня выглядит портрет ее резидента, какие уникальные налоговые преференции и условия им предоставляются, почему промышленные площадки этой ОЭЗ становятся новыми точками притяжения на карте столицы, “Ъ” рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Фото: Пресс-служба ОЭЗ «Технополис Москва»

— Как за последние годы изменилась роль ОЭЗ «Технополис Москва» в промышленной политике столицы?

— Особая экономическая зона «Технополис Москва» сегодня не просто инструмент поддержки бизнеса, а сердце инновационной столичной промышленности и главный драйвер достижения технологического суверенитета страны. Вопросы развития промышленности всегда находятся в центре внимания президента России Владимира Путина. Несмотря на продолжающееся внешнее санкционное давление и политическую турбулентность предприятия особой экономической зоны сохраняют стабильность и демонстрируют уверенный рост.

Цифры убедительно показывают динамику развития проекта: за десять лет количество резидентов выросло с 38 до 128, создано свыше 30 тыс. рабочих мест. В ОЭЗ Москвы сегодня работают 240 компаний, создающих импортозамещающую и стратегически значимую продукцию. Это литографическое оборудование, фотонные интегральные схемы, нейросетевые ускорители, робототехника, а также современные лекарства, медизделия и многое другое.

Согласно Стратегии развития промышленности столицы до 2030 года, утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным, ОЭЗ «Технополис Москва» определена ключевым звеном в индустриальном развитии города — полигоном для создания новой промышленности: высокотехнологичной, наукоемкой и экологичной.

— Какие ключевые этапы развития ОЭЗ вы считаете переломными?

— История столичной ОЭЗ началась в 2006 году. Москва одной из первых в стране получила право предоставлять преференции высокотехнологичному бизнесу. Стартовой площадкой проекта стал Зеленоград — исторический центр советской электронной промышленности.

Ключевым поворотом в истории развития проекта стал 2016 год, когда ОЭЗ передали из федерального подчинения Москве. С этого периода начинается ее ренессанс. Ускорилось принятие решений: город стал эффективнее управлять процессами и осваивать территории. Изменился подход к отбору индустриальных инвесторов, претендующих на статус резидентов. Фокус сместился с простого заполнения свободных площадей готовой инфраструктуры на поиск индустриальных лидеров, готовых строить заводы с нуля. Но самое важное, цели ОЭЗ синхронизировали с промышленной политикой Москвы и запросами города.

Следующим этапом в развитии особой экономической зоны стало создание по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина межотраслевых кластеров: фармацевтики, микроэлектроники и фотоники, электромобилестроения и беспилотных авиасистем. Сегодня в них входят более 70 предприятий ОЭЗ «Технополис Москва». Такой подход позволил выстроить полноценные производственные цепочки и ускорить совместные разработки.

Еще одним важным инструментом развития промышленности стали офсетные контракты, которые город начал заключать с 2017 года. Инвесторы получили гарантированный рынок сбыта, а Москва — новые производства, рабочие места. Сейчас 20 из 36 столичных «офсетов» реализуются резидентами ОЭЗ. Благодаря этому город оперативно получает лекарства для терапии онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, медицинские изделия, лифты, коммунальную технику для ЖКХ и многое другое.

— Как сегодня выглядит портрет резидента вашей ОЭЗ: это стартапы или зрелые промышленные компании?

— Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — это прежде всего инноватор. Не «подражатель», плетущийся за мировыми лидерами, а создатель технологий высшего мирового уровня. В ОЭЗ технико-внедренческого типа «входной билет» получают те, кто не просто производит, а развивает инновационные технологии будущего.

Каждая из десяти площадок имеет свою уникальную специализацию. На четырех зеленоградских площадках сосредоточены лидеры микроэлектронной промышленности и фармацевтические предприятия. «Руднево» является передовым полигоном для предприятий, специализирующихся на развитии беспилотных авиационных систем. Площадка «Хруничева» сохраняет историческую специализацию в сфере аэрокосмических технологий и разработок, а на площадках КМЗ и «Красная Пахра» формируется современный кластер вертикального транспорта и возводится гигафабрика по производству литийионных аккумуляторов для электротранспорта. На площадке «Толстопальцево» уже работает первая очередь завода, не имеющего аналогов в России, который производит крупногабаритные жилые модули.

Стать резидентом ОЭЗ Москвы сегодня — значит встроиться в одну из стратегических ниш, прямо сейчас определяющих высокотехнологичный облик промышленности столицы.

— Насколько конкурентоспособны условия для резидентов по сравнению с другими особыми экономическими зонами — как российскими, так и зарубежными?

— ОЭЗ Москвы предоставляет без преувеличения уникальные налоговые преференции и условия. Предприятия, получившие статус резидента, пользуются налоговыми преференциями: в течение десяти лет предприятия освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25%. Резиденты также освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры СТЗ. Сэкономленные средства предприятия направляют на увеличение объемов производства, закупку современного оборудования, разработку новой высокотехнологичной продукции, НИОКР.

— Если говорить о микроэлектронике, какие конкретные компетенции и производства уже удалось локализовать?

— Для ОЭЗ Москвы, где сосредоточено более 40 предприятий микроэлектроники, эта отрасль имеет стратегическое значение. Наши резиденты не просто производят компоненты, а создают фундамент для цифровой независимости страны. Приведу примеры нескольких последних прорывных разработок. В прошлом году запущено первое в России производство фотонных интегральных схем. Эта технология позволяет увеличить скорость передачи данных в 100 раз. Следует отметить, что это критически важно для развития беспилотного транспорта, дата-центров и сетей связи нового поколения. Наш резидент Зеленоградский нанотехнологический центр разработал первый отечественный фотолитограф (350 нм) для производства микросхем. В отличие от зарубежных аналогов, в этой установке вместо ртутной лампы используется твердотельный лазер. В портфеле еще одного резидента более 900 различных типов изделий, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, а также чипы для банковских карт, загранпаспортов и транспортных документов. Другой наш резидент работает над специальными химическими материалами: высокочистыми реагентами, литографическими материалами, полировальными суспензиями, которые необходимы для создания микроэлектронных и фотонных изделий. В прошлом году он запатентовал разработку, относящуюся к аналитической химии. В частности, методу точного измерения количества гидроксида тетраметиламмония в концентрированном водном растворе. Он будет полезен в научных исследованиях, а также для создания концентрированных растворов, которые используются при производстве микросхем и радиоэлектронной аппаратуры. Благодаря такой синергии ОЭЗ «Технополис Москва» формирует полноценную технологическую цепочку, независимую от внешних поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОЭЗ «Технополис Москва» Фото: Пресс-служба ОЭЗ «Технополис Москва»

— Насколько устойчивым оказался фармацевтический кластер: идет ли речь о развитии собственных разработок?

— Да, разумеется. Москва не просто расширяет производство, а создает базу для выпуска сложнейших лекарств, которые раньше были доступны только из-за рубежа. И мы это делаем не в единичном формате. Фармацевтический кластер создан в октябре 2022 года по инициативе правительства Москвы на базе на площадки «Алабушево», и в перспективе он станет крупнейшим в России. В настоящее время в него входят 14 компаний, 10 из них уже производят широкую линейку лекарственных препаратов от кардиологических и противовоспалительных до онкологических и аутоиммунных заболеваний. В прошлом году начато производство сложных генно-инженерных препаратов. Уникальность в том, что они создаются на основе российских субстанций. Это критически важно для пациентов с редкими и социально значимыми заболеваниями. А в этом году другой наш резидент начал производство препарата на основе собственной субстанции для терапии сразу 13 видов онкологических заболеваний, в том числе для пациентов с меланомой, раком легкого и других опасных болезней. Препарат помогает иммунной системе человека распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Биопрепараты такого класса относятся к числу наиболее технологически сложных.

— В сегменте медицинских изделий есть ли примеры, когда разработки ваших резидентов уже конкурируют с международными аналогами?

— Свыше десяти компаний—резидентов ОЭЗ Москвы уже разрабатывают и производят оборудование для оказания экстренной медицинской помощи, аппараты искусственной вентиляции легких, ультразвуковой диагностики, инновационные протезы и многое другое. В прошлом году началось производство запатентованного аппарата для проведения сердечно-легочной реанимации. Роботизированное устройство заменяет врача или спасателя при проведении непрямого массажа сердца и позволяет освободить руки для осуществления других необходимых манипуляций. Аппарат способен функционировать непрерывно в течение 92 минут, что на несколько минут дольше, чем у зарубежных аналогов. Также в прошлом году создан аппарат, позволяющий определять частоту дыхания и содержание углекислого газа в выдыхаемом пациентом воздухе. От импортных аналогов устройство отличается небольшими размерами и удобным использованием. Это полностью исключает необходимость других методов диагностики углекислого газа в организме человека.

— Можно ли говорить, что внутри ОЭЗ формируется кооперация между резидентами, или компании работают, скорее, автономно?

— Возможность кооперации — это еще одно преимущество размещения производства на площадках ОЭЗ «Технополис Москва». Кооперационные связи между предприятиями внутри позволяют реализовывать совместные проекты, которые минимизируют логистические издержки, повышают уровень локализации производимой продукции. Так, наш резидент, специализирующийся на промышленных системах радиосвязи, выполняет заказы по сборке сложных электронных модулей сразу для нескольких других предприятий ОЭЗ. Другой пример связки высоких технологий — использование аддитивных технологий. Высокоточные детали, «распечатанные» на промышленном 3D-принтере одного резидента, успешно интегрируются в современные наркозно-дыхательные аппараты другого. В прошлом году резиденты, специализирующиеся на производстве интерактивного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции легких, совместно разработали аппарат ИВЛ с отечественным ЖК-дисплеем нового поколения. Им удалось решить сложную техническую задачу по синхронизации работы головного компьютера аппарата искусственной вентиляции легких с новым сенсорным экраном. Поэтому можно сказать, что в ОЭЗ Москвы создана единая технологическая команда.

— Как вы оцениваете эффект от присутствия ОЭЗ для города в целом — в цифрах: инвестиции, рабочие места, налоговая отдача?

— Особая экономическая зона не просто адаптируется к изменениям, а создает условия, в которых российские компании могут расти вопреки внешним ограничениям.

Наш приоритет остается неизменным: создание лучшей в стране среды для инноваций и промышленного роста. Каждое наше действие — от поиска и сопровождения инвестора до обеспечения комфорта и работы инженерных систем — это вклад в укрепление столичной и российской промышленности. Если говорить об инвестициях, то объем внебюджетных вложений резидентов превысил 287 млрд руб., из них 51 млрд руб.— за 2025 год. Это прямые вложения в современную промышленность Москвы. В бюджет города в 2025 году от предприятий поступило 38 млрд руб. в виде налоговых отчислений. Эти средства — ресурс для дальнейшего развития столицы. Выручка от реализации продукции резидентов в 2025 году составила 273 млрд руб. — это на 40% выше показателя 2024 года. Также резиденты продемонстрировали конкурентоспособность и на глобальных рынках, нарастив экспорт до 9,3 млрд руб. Среди основных стран экспорта — Китай, Беларусь, ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Свою продукцию поставляют предприятия микроэлектроники, медтеха и фармацевтики.

— Развитие в ОЭЗ концепции «город в городе» — это скорее про комфорт сотрудников или про создание новой городской среды?

— Развитие концепции «город в городе», или «15-минутного города» в ОЭЗ,— это тот случай, когда интересы бизнеса и людей совпадают, создавая в итоге совершенно новую городскую среду. Сегодня это не только преференциальная территория для высокотехнологичных производств, но и целая экосистема со своим образом жизни. Промышленные площадки становятся новыми точками притяжения на карте столицы, где комфортно находиться как сотрудникам предприятий, так и нашим гостям. В 2025 году на площадках «Алабушево» и «Руднево» для всех любителей спорта были открыты современные фитнес-центры. Второй год подряд на площадке «Печатники» и впервые на территории индустриального парка «Руднево» работали ледовые катки, которые посетили свыше 42 тыс. человек. На крыше стилобата делового центра «Технофлагман» летом 2025 года открылось новое рекреационное пространство, которое используется в качестве зоны отдыха сотрудников площадки «Руднево» и жителей близлежащих районов. С 2023 года в ОЭЗ «Технополис Москва» проводится летний турнир по мини-футболу среди работников предприятий. В 2025 году за звание лучших боролись 17 команд, состоялось 80 футбольных матчей. Кроме того, на площадках ОЭЗ «Технополис Москва» активно развиваются сообщества по занятию йогой, зумбой, настольному теннису, шахматам, изучению английского и китайского языков. Сотрудники наших предприятий участвуют во всех городских мото- и велофестивалях, легкоатлетических эстафетах, субботниках.

— Какой вы видите ОЭЗ «Технополис Москва» через пять-десять лет: это будет индустриальный кластер, технологический хаб или новая форма городского пространства?

— У нас нет необходимости гадать на этот счет. В соответствии со Стратегией развития столичной промышленности до 2030 года ОЭЗ Москвы трансформируется в глобальный промышленной мегаполис со средой, где технологический суверенитет будет подкреплен высокой эффективностью. Запрос на «скорость» от государства и бизнеса подталкивает нас оптимизировать внутренние процессы, а работа в условиях санкций требует гибкости и поиска новых партнеров из дружественных стран. В 2025 году ОЭЗ «Технополис Москва» открыла представительство в Китае для поддержки наших экспортеров и поиска новых поставщиков. Эта работа будет продолжена в других государствах, с которыми Россия выстраивает стратегические отношения на взаимовыгодных условиях. Нам предстоит изменить сознание наших индустриальных партнеров в отношении эффективного распределения ресурсов, внедрения двух- и трехсменного графика работы предприятий. Это поможет увеличить производительность труда, минимизировав простои оборудования. Отдельное направление — образовательный контур. С 2022 года реализуется проект «Техностажировка», позволяющий молодым людям приобрести ключевые навыки и компетенции на предприятиях, являющихся лидерами высокотехнологичных отраслей промышленности. В 2025 году практику прошли свыше 1,7 тыс. учащихся, а за все время в проекте приняли участие более 3,2 тыс. студентов. Между ОЭЗ «Технополис Москва» и ведущими столичными образовательными учреждениями высшего и среднего звена заключено свыше 30 соглашений об организации учебных, производственных и преддипломных практик. Например, среди них — МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский политехнический университет, МАДИ, МФТИ, РЭУ им. Г. В. Плеханова. На площадке «Руднево» работает Флагманский центр практической подготовки студентов колледжей Москвы, а в «Печатниках» в прошлом году отрыты центр «Профессии будущего» и Центр практической подготовки для машиностроения. Ежегодно тысячи студентов будут проходить здесь практику. Уверен, что накопленный запас прочности и слаженная работа нашей команды позволят нам и дальше обеспечивать лидерские позиции.

Беседовала Кира Васильева