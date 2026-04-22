В Темрюке суд запретил эксплуатацию кафе «Крафт Бургер»

Темрюкский районный суд удовлетворил иск о признании незаконной деятельности кафе «Крафт Бургер» и запретил его эксплуатацию до устранения выявленных нарушений. Как установлено в ходе разбирательства, объект общественного питания функционировал в здании, вид разрешенного использования которого предусматривает размещение магазина автозапчастей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд указал, что в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации собственники и пользователи земельных участков обязаны использовать их строго по целевому назначению и соблюдать градостроительные, санитарные, экологические и иные нормы.

Поскольку ответчик не обеспечил соответствие фактического использования объекта установленным требованиям, суд признал его действия незаконными и постановил запретить эксплуатацию здания в качестве точки общественного питания до приведения вида разрешенного использования земельного участка в соответствие с фактической деятельностью.

Вячеслав Рыжков