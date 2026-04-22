В Крыму задержали агента ГУР, собиравшего данные о дислокации подразделений Минобороны РФ

В Крыму пресечена деятельность агента Главного управления разведки Минобороны Украины, собиравшего сведения о подразделениях российских Вооруженных сил. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, житель Волгоградской области 1995 года рождения самостоятельно установил контакт с представителем украинской спецслужбы и по его указанию передавал информацию о дислокации подразделений Министерство обороны Российской Федерации на территории Севастополя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вячеслав Рыжков