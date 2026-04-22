WSJ: США остановили отправку долларов Ираку для давления на проиранские силы

Администрация США приостановила отправку наличных долларов Ираку и заморозила программы сотрудничества в области безопасности с его вооруженными силами. Вашингтон требует от Багдада усилить давление на проиранские формирования, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иракских и американских чиновников.

После вторжения в Ирак в 2023 году США согласились хранить доходы Ирака от продажи нефти в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Американские власти ежегодно направляют Ираку $13 млрд наличными для поддержания его экономики.

По словам чиновников, недавно Минфин США заблокировал доставку Ираку грузовым самолетом почти $500 млн. Как отмечает WSJ, это уже вторая блокировка с начала военного конфликта США и Ирана. Вашингтон также уведомил Багдад о приостановке финансирования некоторых программ по борьбе с терроризмом и подготовке вооруженных сил. Эти меры приняты до тех пор, пока не прекратятся нападения ополченцев на американские объекты в Ираке и соседних странах, а иракские власти не предпримут шаги по ликвидации вооруженных группировок.

21 апреля Иран отказался от переговоров с США в Исламабаде. Несмотря на это в тот же день Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговоров.

Подробности — в материале «Ъ» «Ормуз и ныне там».