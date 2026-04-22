В британских ВМС сообщили об атаке КСИР на контейнеровоз в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал контейнеровоз в Ормузском проливе. Все члены экипажа в безопасности, пожаров или негативного воздействия на окружающую среду не зафиксировано. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Нападение произошло в 15 морских милях к северо-востоку от Омана. Капитан контейнеровоза сообщил, что к судну приблизился катер КСИР, который не пытался установить радиосвязь с экипажем контейнеровоза. После этого катер открыл огонь по судну, у него серьезно поврежден мостик.

Накануне в КСИР заявили, что иранский танкер ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и прорвал морскую блокаду США, введенную 13 апреля. Власти Ирана отрицают ограничения на морскую торговлю. По данным издания Axios, Иран затягивает с проведением переговоров с США из-за давления со стороны КСИР, который хочет добиться прекращения американской блокады в Ормузском проливе. Согласно информации CNN, второй раунд делегаций США и Ирана пройдет 22 апреля в Исламабаде.