КСИР заявил о проходе иранского танкера через Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды Ирана. Заявление опубликовано в Telegram-канале корпуса.

По данным КСИР, нефтяной танкер прошел Аравийское море, после чего, при поддержке военно-морских сил армии Исламской Республики, пересек водные границы Ирана. Как утверждают в корпусе, танкер уже несколько часов находится на стоянке в одном из южных портов страны.

США ввели блокаду иранских портов в Ормузском проливе 13 апреля. Иран отрицает ограничения на морскую торговлю. По данным Axios, КСИР настаивает на том, чтобы иранская делегация не соглашалась на переговоры с американской стороной до прекращения блокады в проливе. Как сообщил CNN со ссылкой на источники, переговоры между США и Ираном запланированы на 22 апреля в Исламабаде.

