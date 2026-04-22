ФК «Сочи» одержал третью победу подряд

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги на своем поле оказался сильнее самарских «Крыльев Советов». Матч закончился со счетом 2:1.

Самарцам потребовалось 16 минут, чтобы открыть счет, когда Иван Олейников не оставил шансов Александру Дегтеву. В первом тайме южане завладели инициативой, больше проводили времени с мячом и создали ряд голевых моментов. Однако гости опаснее играли на контратаках, но счет до перерыва не изменился.

Во втором тайме «барсы» не стали откладывать гол в долгий ящик и уже на 48-й минуте восстановили равенство усилиями защитника Марсело Алвеса — 1:1. В конце встречи сразу два игрока «Крыльев Советов» получили красные карточки. Хозяева прижали к воротам соперника, чем и воспользовался Марсело Алвес, оформивший дубль на девятой компенсированной минуте. В итоге — победа «Сочи» 2:1. Это третий успех подряд для черноморского клуба в этом сезоне и первый в истории над «Крыльями Советов».

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «Сочи» 26 апреля сыграет в Москве против местного «Динамо». После 25 туров в РПЛ будущий соперник занимает седьмое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 35 набранных очков. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 16-м месте с 18 баллами.

Евгений Леонтьев