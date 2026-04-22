В марте на Кубани выдали товарных кредитов на 543,85 млн рублей

В марте 2026 года российские банки заметно нарастили выдачи POS-кредитов, следует из данных Объединенного кредитного бюро. За месяц оформлено 229,6 тыс. товарных займов, что на 31% больше показателя февраля и на 29% превышает уровень марта прошлого года.

Объем выдач достиг 14,08 млрд руб., увеличившись на 26% к февралю и на 25% в годовом выражении. При этом средний чек снизился до 61 тыс. руб. против 64 тыс. руб. месяцем ранее и 63 тыс. руб. год назад. Средний срок кредитования вырос до 17 месяцев, тогда как в феврале он составлял 16 месяцев, а годом ранее — 13 месяцев. Полная стоимость кредита (ПСК) в марте составила 26,3%, немного увеличившись по сравнению с февралем, но оставаясь ниже уровня марта 2025 года.

По итогам первого квартала 2026 года банки выдали 617,9 тыс. POS-кредитов на сумму 39,7 млрд руб., в среднем по 13,2 млрд руб. в месяц. По сравнению с четвертым кварталом 2025 года сегмент сократился: количество выдач снизилось на 11%, объем — на 14%. Однако в годовом выражении зафиксирован рост: относительно первого квартала 2025 года число кредитов увеличилось на 11%, объем — на 13%.

В региональной структуре лидерами по объему выдач в марте стали Москва (1,47 млрд руб.), Московская область (1,09 млрд руб.) и Санкт-Петербург (692 млн руб.). В первую пятерку также вошли Краснодарский край (543,9 млн руб.) и Свердловская область (430,9 млн руб.).

Наибольший средний размер товарного кредита зафиксирован в Ненецком автономном округе — около 80 тыс. руб. Самые длительные сроки кредитования отмечены в ряде регионов Северного Кавказа — в среднем 22 месяца, тогда как минимальные сроки (около 11 месяцев) зафиксированы в Крыму и Севастополе.

С точки зрения распространенности продукта, наибольшую активность в первом квартале показали Северная Осетия и Тыва — около семи кредитов на тысячу жителей. Наименьший интерес к POS-кредитованию наблюдался в Севастополе, Дагестане, Крыму, Ингушетии и Чечне, где показатель не превышал двух кредитов на тысячу жителей.

