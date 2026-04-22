Над Кубанью и Крымом сбили БПЛА

В ночь на 22 апреля силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, включая Краснодарский край и Крым. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, всего за ночь было перехвачено и уничтожено 155 БПЛА.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Помимо Кубани и Крыма, беспилотники были сбиты над Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской и Волгоградской областями, а также над акваторией Черного моря и Ростовской областью.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о последствиях падения обломков в Приморско-Ахтарске. По информации властей, пострадавших нет. В результате инцидента в двух коммерческих и одном административном зданиях были выбиты окна, в частном доме повреждены стена, дверь, окно и забор

На месте продолжают работу оперативные и специальные службы.

Вячеслав Рыжков