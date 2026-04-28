Нервное напряжение

В Краснодарском крае спрос на услуги в сфере психического здоровья в прошлом году вырос, по разным данным, на 15–25%, а траты жителей региона на психотропные лекарства — на 28%. Среди наиболее частых жалоб психиатры называют тревогу, панические атаки, нарушения сна, хроническую усталость и эмоциональное выгорание. В последние годы люди живут в состоянии затяжного стресса, отмечают врачи. В ответ на растущий спрос количество организаций, оказывающих услуги в сфере психического здоровья, за год в регионе увеличилось более чем в три раза.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ В последние годы люди длительно находятся в режиме внутренней мобилизации, и нервная система постепенно истощается

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

В Краснодарском крае количество организаций, специализирующихся на деятельности в области психического здоровья, за год выросло втрое — с семи по данным на 1 января 2025 года до 22 учреждений в начале 2026-го. В прошлом году зарегистрировано 15 таких компаний, ликвидирована одна. Об этом Guide рассказали аналитики «Контур. Фокуса».

По информации сервиса, тенденция соответствует общероссийской. В целом по стране количество организаций, работающих в сфере психического здоровья, выросло с 360 по данным на начало 2025 года до 662 в 2026-м.

«Рынок частной психиатрии в Краснодарском крае переживает бум. Вероятно, это происходит на фоне постпандемийного спроса на психическое здоровье и цифровизации телемедицины. Низкий уровень ликвидаций говорит о высокой устойчивости бизнеса»,— прокомментировала аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скороходова.

Психика не выдерживает

В психоневрологической клинике Docbrain количество обращений в 2025 году увеличилось на 15–20% по сравнению с 2024 годом. В январе—марте 2026 года рост сохраняется, хотя и несколько замедлился — примерно на 10% к аналогичному периоду прошлого года, рассказала руководитель клиники Ирина Нам.

«В 2025 году мы отметили достаточно заметный рост обращаемости — примерно на 20–25%, в зависимости от нозологий, по сравнению с 2024 годом. В январе—марте 2026 года эта тенденция сохранилась: обращений стало на 17–20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это уже не случайное колебание, а устойчивая динамика. Лидерами роста стали аффективные расстройства»,— рассказывает краснодарский психолог, психотерапевт, психиатр и нарколог, кандидат медицинских наук Игорь Новицкий.

Он связывает это в первую очередь с тем, что люди живут в состоянии затяжного стресса — сказываются экономическая неопределенность, информационная перегрузка, хроническая усталость, напряжение в семье и на работе. «Многие длительно находятся в режиме внутренней мобилизации, и нервная система постепенно истощается. Вторая причина — снижение стигмы. Люди начинают понимать, что тревога, депрессия, панические атаки — это не слабость, а медицинские состояния. Плюс частная психиатрия становится доступнее и вызывает больше доверия»,— отмечает Игорь Новицкий.

Среди наиболее частых жалоб врач назвал тревогу, панические атаки, нарушения сна, хроническую усталость, эмоциональное выгорание, апатию, проблемы с концентрацией, а также психосоматические симптомы. «По сравнению с 2024 годом мы увидели рост тревожно-депрессивных расстройств в прошлом году, ориентировочно на 12%. В 2026 году эта тенденция сохраняется»,— отмечает Игорь Новицкий.

Он добавляет, что в Краснодарском крае, помимо тревожных и депрессивных состояний, традиционно распространены зависимости, прежде всего алкогольная, а также расстройства адаптации и психосоматические нарушения. «Регион сам по себе динамичный, с высокой миграцией и интенсивным ритмом жизни, что также влияет на психическое здоровье»,— отмечает врач.

Реализация антидепрессантов в аптеках Краснодарского края Период Объем продаж, руб. Объем продаж, упак. 2024 год 528 432 004 616 982 2024 год 528 432 004 616 982 2025 год 848 810 770 853 042 Прирост 60,60% 38,30% Период Объем продаж, руб. Объем продаж, упак. Январь—февраль 2025 года 106 827 161 111 318 Январь—февраль 2026 года 175 919 651 169 154 Прирост 64,70% 52,00% По данным аналитического агентства DSM Group

Ирина Нам рост спроса на услуги в сфере психического здоровья связывает с увеличением осведомленности населения о ментальном здоровье, а также с тем, что после пандемии COVID-19 люди стали более активно искать помощь. По ее наблюдениям, в 2025 году по сравнению с 2024 годом уровень тревожности и депрессивности в обществе увеличился примерно на 20%. «Кроме того, мы отмечаем рост посттравматических состояний. Помимо этого, в регионе распространены расстройства, связанные с социальными и семейными конфликтами, а также адаптационные нарушения»,— добавляет эксперт.

В клинике «Евромед» спрос стабильно высок на протяжении последних трех лет. Психиатр, психолог, психотерапевт клиники Ахмедхан Шапсигов говорит, что пик обращений пришелся на 2022–2023 годы. «Рынок насытился, и теперь пациенты обращаются в плановом порядке, что говорит о сформированной культуре заботы о психическом здоровье среди нашей целевой аудитории»,— считает врач. По его словам, 60% обращений связаны с тревожным спектром расстройств. На втором месте — депрессивный спектр (25%), на третьем — ипохондрические и соматоформные расстройства.

По данным опросов психологов, работающих на «Зингизи»,— около 12% из них это специалисты из Краснодарского края — характер спроса постепенно меняется. «Уровень тревожности в 2025 году оставался высоким, однако все чаще звучат запросы на личностный рост, профессиональную идентичность и поиск смысла. Экзистенциальные вопросы, ранее бывшие редкостью, сейчас встречаются заметно чаще»,— рассказывает логотерапевт, сооснователь PsyTech-платформы «Зингизи» с ИИ-помощниками для психологов и коучей Наталья Жучкова.

Лекарства для души бьют по карману

По словам Игоря Новицкого, услуги в сфере психического здоровья в 2025 году подорожали на 12–15% в сравнении с предшествующим, а в начале 2026 года — еще на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Это связано не с желанием увеличить прибыль, а с ростом себестоимости медицинской помощи. Подорожали лекарства, расходные материалы, лабораторная диагностика, обслуживание оборудования, программное обеспечение, аренда и заработная плата персонала. При этом психиатрическая помощь — это не только прием и назначение препарата. Это время врача, наблюдение в динамике, возможность сопровождения пациента, подключение психотерапии и, при необходимости, стационарного лечения»,— поясняет Игорь Новицкий.

В клинике «Евромед» стоимость услуг выросла в среднем на 12% за эти же периоды. «Клиника старалась минимизировать нагрузку на пациентов, поэтому индексация проводилась плавно и в рамках рыночных тенденций»,— уточняет Ахмедхан Шапсигов.

В среднем на 8–12% подорожали услуги в психоневрологической клинике Docbrain. Кроме роста затрат на медикаменты и аренду помещений, Ирина Нам связывает это с внедрением в работу новых методов диагностики и терапии.

«Психологическая помощь все чаще становится плановой статьей расхода, которую люди заранее закладывают в бюджет»,— добавляет Наталья Жучкова. Стоимость услуг на платформе «Зингизи» в 2025 году увеличилась в среднем на 10–15% относительно 2024 года. В январе—марте 2026 года рост составил около 8–10% к аналогичному периоду прошлого года.

Увеличились траты кубанцев и на лекарства. Так, в аптеках Краснодарского края в 2025 году продали 5,6 млн упаковок психотропных препаратов. Это на 12,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении объем реализации таких лекарств вырос на 28,3% год к году — до 1,5 млрд руб. В январе—феврале 2026 года в кубанских аптеках продали 987,2 тыс. упаковок психотропных лекарственных препаратов на общую сумму 285,2 млн руб. В натуральном выражении объем реализации вырос на 10%, а в денежном — на 33,7%.

«В 2025 году стоимость психиатрических препаратов выросла достаточно ощутимо — в среднем на 18–25%. Особенно это коснулось современных антидепрессантов, антипсихотиков и стабилизаторов настроения. Кроме того, периодически возникают сложности с доступностью отдельных препаратов. Иногда они временно отсутствуют в аптеках, иногда резко меняется цена, иногда пациенту приходится переходить на аналоги. Мы также видим изменения в структуре поставщиков: стало больше препаратов российского производства и поставок из дружественных стран, тогда как часть привычных зарубежных позиций стала менее доступной»,— комментирует Игорь Новицкий. Он добавляет, что для психиатрии это чувствительный момент, поскольку пациенту часто приходится принимать схему препаратов, в конкретной дозировке и форме. Любые перебои в доступности препаратов усложняют лечение.

Ахмедхан Шапсигов отмечает, что наиболее заметная тенденция — уход с рынка ряда оригинальных зарубежных лекарств (например, некоторых антидепрессантов и антипсихотиков). Их место заняли дженерики, что вызывает недовольство части пациентов, хотя клинически доказано, что большинство дженериков биоэквивалентны оригиналам. «Мы уделяем дополнительное время психообразованию, объясняя пациентам разницу и снижая тревогу по этому поводу. Дефицита критически важных препаратов на данный момент нет»,— утверждает психиатр.

Наука против эзотерики

Ирина Нам отмечает рост спроса на комплексные услуги, включающие не только медикаментозное лечение, но и психотерапию, групповые программы и онлайн-консультации. Пациенты требуют большего внимания к личностному подходу и быстроте получения помощи.

«Конкуренция в Краснодарском крае усиливается, появляются новые клиники и специалисты. Однако качество и уровень сервиса остаются ключевыми факторами успеха. Ведущие клиники стараются внедрять инновационные методы и повышать квалификацию персонала»,— рассказывает эксперт.

Наиболее заметный тренд — запрос пациентов на методы с доказанной эффективностью, говорит Ахмедхан Шапсигов. Все чаще люди выбирают когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). При этом снижается доверие к гипнотерапии, НЛП, расстановкам и эзотерическим практикам в сфере психического здоровья. «Меня как клинициста это радует. Качество услуг в специализированных клиниках растет, но на рынке присутствует множество "специалистов" с метафизическим мышлением, что создает риск для пациентов. Конкуренция среди медицинских психиатров и психотерапевтов в регионе высокая, но реальная борьба идет не столько между клиниками, сколько между научным подходом и псевдонаукой»,— подчеркивает врач.

Тренд на доказательную психотерапию будет только усиливаться, считает директор клиники доказательной психотерапии «Метод» Евгений Бондарь. «Люди все чаще хотят не просто поговорить с психологом, а интересуются конкретными методами с подтвержденной эффективностью — когнитивно-поведенческой терапией, протокольным лечением»,— рассказывает эксперт.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В аптеках Краснодарского края в 2025 году объем продаж психотропных препаратов достиг 1,5 млрд руб., что на 28,3% больше, чем реализовали в 2024 году

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По наблюдениям Игоря Новицкого, все больше людей обращается на более ранних этапах расстройств, не дожидаясь тяжелых состояний. «Это положительный сдвиг. Повышаются требования к качеству помощи. Пациенту важны не только назначения, но и человеческое отношение, конфиденциальность, возможность длительного наблюдения и понятные объяснения. Конкуренция в Краснодарском крае есть, но рынок пока не насыщен. Спрос на квалифицированную психиатрическую помощь растет быстрее, чем предложение, особенно если говорить о специалистах с клиническим опытом и системным подходом»,— отмечает врач.

По мнению Натальи Жучковой, ключевой тренд — это качественная онлайн-помощь и этичное использование ИИ в психодиагностике. «Отмечу, что на форуме "Психология в эпоху ИИ" все доклады были посвящены именно новым метакомпетенциям психологов. Конкуренции среди высококвалифицированных специалистов в Краснодарском крае практически нет — на рынке услуг в сфере психического здоровья наблюдается явный дефицит»,— считает эксперт.

По ее мнению, южане менее терпеливы и устойчивы к стрессам по сравнению с жителями закаленных морозами областей. «Изменить отношение можно только через позитивные примеры и успешный опыт — когда справиться с жизненным вызовом помог именно психолог. Нужно формировать доверие через доступность качественных сервисов и наставничество, чтобы каждый мог увидеть измеримый результат своей работы над собой»,— отмечает эксперт.

Доступности не хватает

Главный барьер на пути развития в обществе культуры заботы о психическом здоровье — стигма, говорит Евгений Бондарь. «Несмотря на положительные изменения, в обществе по-прежнему сохраняются стереотипы: "психиатр — это для сумасшедших", "если пьешь таблетки — значит, слабый", "настоящий мужчина справится сам". Эти установки мешают людям вовремя обратиться за помощью, и в результате они приходят в клинику в таком состоянии, когда лечение проходит сложнее и дольше»,— констатирует эксперт.

Второй фактор, сдерживающий развитие рынка услуг в сфере психического здоровья,— недостаток просветительской работы. «Населению, на мой взгляд, не хватает достоверной информации о том, как работает современная психиатрия и психотерапия, чем они отличаются от советских стереотипов. Однако ситуация постепенно выравнивается: СМИ чаще поднимают тему ментального здоровья, появляются качественные образовательные проекты, молодое поколение относится к психотерапии гораздо спокойнее»,— отмечает директор клиники «Метод».

Среди главных барьеров на пути развития в обществе культуры заботы о психическом здоровье Ахмедхан Шапсигов также назвал стигматизацию (страх осуждения, потери работы, социальной изоляции) и недостаточную информированность населения о том, что такое психические расстройства и как они лечатся.

«Кроме того, в государственном секторе наблюдается дефицит квалифицированных кадров, а доступность психиатрической помощи по ОМС остается ограниченной. В частной медицине эти проблемы решаются, но высокий порог входа по цене отсекает значительную часть нуждающихся в помощи. Нужна системная работа на уровне региона: просветительские кампании, поддержка СМИ и интеграция психиатрии в первичное звено»,— считает психотерапевт.

По мнению Игоря Новицкого, имеют место не всегда достаточная доступность современных лекарств и слабая интеграция между психиатрией, психологией и общей медициной. «Пациенту часто приходится самостоятельно выстраивать систему помощи»,— отмечает эксперт.

Он считает, что для полноценного развития этой сферы важно не только расширять медицинские услуги, но и менять отношение общества к психическому здоровью. «Речь идет не о "крайних случаях", а о качестве жизни, работоспособности и способности человека адаптироваться к современной реальности»,— уточняет Игорь Новицкий.

Маргарита Синкевич